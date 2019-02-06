Ригованов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Ригованов йде в президенти як самовисуванець
Дата народження: 1974 рік (45 років)
Партія: самовисуванець
Посада: в. о. начальника ДП "Севастопольський морський рибний порт"
Сім'я: одружений, двоє дітей
Ригованов на виборах 2019. Новини
Руслан Олександрович Ригованов народився в 1974 році в Донецькій області, його рідне місто Горлівка (на даний момент не підконтрольна українському уряду). Навчався в Московському технологічному університеті, за спеціальністю МВА, вищий менеджмент.
Ригованов був помічником нардепа Наталії Веселової з фракції "Самопоміч", в 2015 році вона звільнила його від виконання обов'язків за його участь в політичних шоу на російських телеканалах.
Ригованов є одним із засновників ГО "Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій "Єдиний координаційний центр".
Руслан Ригованов одружений, виховує двох дітей.