Ригованов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Руслан Ригованов (facebook.com/ruslanalexander.horlivka)

Ригованов йде в президенти як самовисуванець

Дата народження: 1974 рік (45 років)

Партія: самовисуванець

Посада: в. о. начальника ДП "Севастопольський морський рибний порт"

Сім'я: одружений, двоє дітей

Ригованов на виборах 2019. Новини

Біографія

Сім'я

Ригованов на виборах 2019. Новини

5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Руслана Ригованова кандидатом в президенти на чергових виборах президента України.

Біографія

Руслан Олександрович Ригованов народився в 1974 році в Донецькій області, його рідне місто Горлівка (на даний момент не підконтрольна українському уряду). Навчався в Московському технологічному університеті, за спеціальністю МВА, вищий менеджмент.

Ригованов був помічником нардепа Наталії Веселової з фракції "Самопоміч", в 2015 році вона звільнила його від виконання обов'язків за його участь в політичних шоу на російських телеканалах.

Ригованов є одним із засновників ГО "Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій "Єдиний координаційний центр".

Руслан Ригованов одружений, виховує двох дітей.