Данилюк: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Олександр Данилюк (uk.wikipedia.org)

ЦВК зареєструвала Данилюка кандидатом у президенти

Дата народження: 26 вересня 1981 року (37 років)

Партія: самовисуванець

Посада: член партії "Громадянський рух "Спільна справа"

Сім'я: одружений, двоє дітей

Данилюк на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Данилюк на виборах 2019. Новини

28 січня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала активіста Олександра Данилюка кандидатом в президенти України на чергових президентських виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Біографія

Олександр Володимирович Данилюк народився 26 вересня 2019 року в Києві, мама - лікар, тато - вчений. Данилюк закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Правознавство". У студентські роки почав займатися правозахистом.

Данилюк очолював правозахисну організацію "Правове суспільство", був Уповноваженим з прав дітей і молоді при КМЦССМ КМДА.

З 2000 року Данилюк брав активну участь в акціях опозиції "Україна без Кучми" і "Повстань, Україна!".

У 2004 році Данилюк очолив Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності, який займається захистом індивідуальних та колективних прав підприємців.

У 2008 році в рамках кампанії "Київ без Черновецького!" був ініціатором позову про зняття діючого мера з виборів за використання службового становища.

У листопаді 2010 року Данилюк оголосив себе генеральним координатором "Податкового Майдану".

Фото: Олександр Данилюк (facebook.com/danylyuk)

У січні 2014 року під час Евромайдана активісти руху "Спільна справа", координатором якого був Данилюк, зайняли будівлю Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Міністерства юстиції, згодом будівлі звільнили.

31 січня 2014 року МВС оголосило Данилюка в розшук. В лютому 2014 року Данилюк нелегально, пішки, перетнув кордон і поїхав у Лондон. Після перемоги Революції Гідності 26 лютого 2014 року з Данилюка було знято підозру в тероризмі.

Політична діяльність

23 грудня 2010 року на той момент президент України Віктор Янукович призначив Данилюка своїм позаштатним радником, сам Данилюк цей факт заперечує.

Фото: Олександр Данилюк (uk.wikipedia.org)

В липні 2014 року Данилюк повідомив, що його призначили радником міністра оборони України Валерія Гелетея для реформування Збройних сил і роботи у сфері АТО.

Фото: Олександр Данилюк (uk.wikipedia.org)

Дружина Данилюка Ольга і діти Річард і Володимир є громадянами Великобританії.