Порошенко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Поки офіційно президент Петро Порошенко не оголосив про участь в президентських виборах 2019

Дата народження: 26 вересня 1965 року (53 роки)

Партія: БПП "Солідарність"

Посада: 5-й президент України

Освіта: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Сім'я: одружений, четверо дітей

Порошенко на виборах 2019. Рейтинги

Біографія

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Порошенко на виборах 2019. Рейтинги

13 листопада 2018 року. Якщо б вибори президента України проводилися у листопаді, то за чинного главу держави Петра Порошенка віддали б голоси 6,3% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%) і шоумен Володимир Зеленський (7,6%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг".

В ситуації виходу в другий тур Порошенко програє можливим суперникам:

Порошенко vs Тимошенко – 14% проти 29%

Порошенко vs Зеленський – 15% проти 28%

Порошенко vs Гриценко – 14% проти 26%

Порошенко vs Бойко – 17% проти 20%

1 листопада 2018 року. За чинного президента Петра Порошенка проголосували б 7% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,4%) і шоумен Володимир Зеленський (7,6%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг".

За даними соціологів, при виході у другий тур Порошенко програє своїм можливим суперникам:

Порошенко vs Тимошенко – 15,1% проти 30,7%

Порошенко vs Гриценко – 14,3% проти 33,1%

Порошенко vs Бойко – 20% проти 20,2%

Поки офіційно президент Петро Порошенко не оголосив про участь у президентських виборах 2019. Про своє рішення він має намір повідомити вже після старту виборчої кампанії. У цьому році її початок припадає на 31 грудня 2018 року.

Біографія

Петро Олексійович Порошенко народився 26 вересня 1965 року в Одеській області (м. Болград) в сім'ї спеціаліста з сільгосптехніки Олексія Івановича та бухгалтера Євгенії Сергіївни.

Фото: батько Петра Порошенка - Олексій (wikipedia.org)

У Порошенка був старший брат Михайло (один із засновників "Укрпромінвест"), який загинув при загадкових обставинах у 1997 році.

У 1974-му сім'я майбутнього президента переїхала у Бендери, де Порошенко закінчив школу. В юності захоплювався французькою мовою – через що однокласники його жартома називали П'єром. Захоплювався вільною боротьбою дзюдо, має розряд майстра спорту СРСР.

У 1984-1986 роках проходив армійську службу в Казахстані.

Фото: Порошенко в юності (flickr.com poroshenkopetro)

У 1989-му Порошенко закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". До 1992 року навчався в аспірантурі та працював на кафедрі.

Політична діяльність

Почав кар'єру політика зі вступу до лав СДПУ (о).

У 2000-му Порошенко створив власну партію "Солідарність". Також мав відношення до створення політсили "Партія регіонів".

Фото: Петро Порошенко та Микола Азаров (twitter.com/uacrisis.org)

У 2002 році Порошенко став членом опозиційної фракції "Наша Україна" і надалі керував виборчою кампанією Віктора Ющенка. До речі, Порошенко і Ющенко пов'язує не тільки політика. Вони ще й куми: Ющенко хрестив дочок Порошенко.

Фото: Віктор Ющенко і керівник виборчого штабу Петро Порошенко розмовляють після оголошення екзіт-полів, 31 березня 2002 року (УНІАН)

На виборах в Раду-2002 "Наша Україна" отримала більшість у парламенті, а Порошенко очолив комітет з бюджетних питань.

Фото: Тимошенко розмовляє з головою Комітету ВР з питань бюджету Петром Порошенком в залі засідань ВР, 9 вересня 2003 року (УНІАН)

У лютому 2005-го Порошенко був призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки України, але вже у вересні був звільнений. В цей же час президент Віктор Ющенко відправив у відставку Кабмін.

Фото: Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Петро Порошенко під час Помаранчевої революції, 2004 рік (УНІАН)

У 2007 році зайняв пост голови Ради Нацбанку України, а через два роки, у жовтні 2009, став міністром закордонних справ.

Фото: Петро Порошенко і Юлія Тимошенко (УНІАН)

23 березня 2012 року президент Віктор Янукович довірив Порошенка на посаду міністра економіки і торгівлі України.

Брав участь у виборах до Верховної ради 7-го скликання від вінницького округу - набрав понад 70% голосів і очолив Комітет з питань євроінтеграції.

У 2013-2014 роках був активним учасником Революції гідності. Політика призначили представником української влади на переговорах з депутатами Верховної ради Криму, які планувалися в Сімферополі. Проте він не був допущений мітингуючими до будівлі парламенту.

Фото: Петро Порошенко та Віталій Кличко під час Революції гідності (УНІАН)

Після відсторонення від влади Віктора Януковича на виборах президента 25 травня 2014 року він здобув перемогу в 1 турі голосування (набрав 54,7% голосів).

Фото: Петро Порошенко з дружиною Мариною та сином Олексієм голосують на виборах (facebook.com petroporoshenko)

Інавгурація президента відбулася 7 червня 2014 року. Серед головних цілей на посту президента Порошенко називав: збереження територіальної цілісності держави і повернення Криму до складу України; отримання безвіза з країнами Європи і вступ до ЄС; проведення військової реформи для відповідності стандартам НАТО.

Фото: інавгурація Порошенко (president.gov.ua)

Бізнес

Інтерес до бізнесу Порошенко почав проявляти ще в студентські роки: займався відеопрокатом касет, а також створив кооператив з продажу какао-бобів. На виручені гроші вирішив розпочати кондитерський бізнес, ставши згодом гендиректором концерну Roshen з представництвами не тільки по Україні, але і за кордоном (в Росії Липецька, Клайпедська в Литві, фабрика Bonbonetti Choco в Угорщині).

Фото: завод Roshen в Києві (wikipedia.org Artemka)

Крім шоколадних фабрик, серед бізнес-активів Порошенко значаться: підприємства сфери комунікацій і ЗМІ (5 канал, трускавецька ТРП, радіо Ніко-ФМ, Радіо 5 - Ретро ФМ, одеське Радіо Next, дрогобицьке Твоє радіо), аграрні компанії ("Укрпромінвест-Агро", "Поділля"), автомобільна корпорація "Богдан", Севастопольський морський завод, завод "Кузня на Рибальському", Пісковський завод скловиробів (Київська область), страхова компанія "Країна", Міжнародний інвестиційний банк, акумуляторний завод "Енергоавтоматика" на Дніпрі, телекомунікаційна фірма "Екран" (бренд Maximum TV), спортклуб "П'ятий елемент"

Після вступу на посаду президента України Порошенко обіцяв продати свій бізнес (за Конституцією глава держави не може вести підприємницьку діяльність).

14 січня 2016 року Порошенко заявив, що у нього вже немає контролю над корпорацією Roshen — ці права він передав в "сліпий траст" банку Ротшильдів.

За даними Forbes-Україна, за 2015 рік український президент збільшив власний капітал більш ніж на 100 мільйонів доларів. Його стан оцінювався в 750 млн доларів – 8 місце серед українських олігархів.

За останній рік президент офіційно задекларував близько 80,5 млн гривень доходу, що в 5 разів більше, ніж за 2017-й.

Скандали

За час президентської каденції опоненти не раз дорікали Порошенка в тому, що він не виконав свою обіцянку – не продав бізнес в Росії (Липецька фабрика).

У вересні 2018 року на відкритті економічного форуму в Харкові Порошенко заявив, що не має бізнесу в РФ. Він підкреслив, що фабрика в Липецьку закрита, а всі її працівники звільнені.

У січні 2018-го однією з найбільш обговорюваних тем у ЗМІ стала таємна новорічна поїздка президента з родиною на Мальдіви. Інформацію про це оприлюднили журналісти програми "Схеми". За їх підрахунками, проживання на курорті коштувало Порошенко не менше 46 000 доларів в добу, а вся сума витрат склала 276 000 доларів.

У прес-службі президента тоді пояснювали, що поїздка трималася в таємниці в цілях безпеки, а їздив президент за свої гроші.

Одним з найбільш пам'ятних скандалів в мережі стала перепалка Петра Порошенка і Вадима Новинського на екстреному засіданні ВР під час розстрілів на Майдані (20 лютого 2014 року). Нардепи вступили в конфлікт щодо того, що відбувається в країні, який ледь не дійшов до бійки.

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Зі своєю майбутньою дружиною Порошенко познайомився на танцях у студентські роки.

Дружина – Марина, лікар-кардіолог, голова ради Благодійного фонду президента України.

У президента четверо дітей: старший син Олексій (1985) – народний депутат 8-го скликання Верховної ради. Молодший син Михайло (2001) та доньки-близнюки Женя і Саша (2000), які навчаються у "Конкорд коледжі" в графстві Шропшир (Англія). Онуки: Петро (2014) та Єлизавета (2016).

Фото: Петро Порошенко з сім'єю (facebook.com/petroporoshenko, flickr.com/poroshenkopetro, twitter.com/poroshenko)