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Литвиненко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 15:23
Литвиненко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Юлія Литвиненко (facebook.com/Lytvynenko.Yuliia)

Литвиненко балотується в президенти як самовисуванка

Дата народження: 7 листопада 1976 року (42 роки)

Партія: самовисуванка

Посада: телеведуча

Сім'я: розлучена, двоє дітей

Литвиненко на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Литвиненко на виборах 2019. Новини

  • 7 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував телеведучу Юлію Литвиненко кандидатом у президенти.

Біографія

Юлія Леонідівна Литвиненко народилася 7 листопада 1976 року в Кривому Розі (Дніпропетровська область), закінчила Дніпровський національний університет (факультет журналістики). У 1999 році переїхала до Києва. Працювала на телеканалах Ут-1, ICTV, К1, "Меню-ТВ", "Інтер", "ТВі", "NewsOne", а з 2018 року - на телеканалі "Прямий". Крім того, Литвиненко працювала на "Радіо "Вести".

Литвиненко є автором медіа-курсу для школярів "Сучасні засоби комунікації".

Політична діяльність

2 лютого 2019 року Литвиненко подала документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатом у президенти.

 
Навіщо Юлія Литвиненко йде у президенти?

Я звертаюся до всіх 40-річних, хто вірить у майбутнє своїх дітей в Україні. Я сподіваюся на вашу підтримку! Цього року ми дійсно можемо здійснити прогресивні зміни, або - залишитися в стані абсолютної невизначеності, що загрожує існуванню держави. Я вірю, що державність – це наша найбільша цінність сьогодні, так само як і незалежність, соборність і багатокультурна ідентичність. Саме ми можемо змінити краііну. Настає година модернізації! З повагою, Юлія Литвиненко

Опубліковано Юлією Литвиненко Субота, 2 лютого 2019 р.

Телеведуча балотується як самовисуванка. Станом на 7 лютого ЦВК зареєструвала Литвиненко кандидатом.

Литвиненко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Сім'я

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