Бондар: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Віктор Бондар (wikipedia.org)

ЦВК зареєструвала Бондаря кандидатом у президенти 4 лютого

Дата народження: 5 листопада 1975 року (43 роки)

Партія: "Відродження"

Посада: глава партії "Відродження"

Сім'я: розлучений, четверо дітей

Бондар на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

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Сім'я

Центрвиборчком зареєстрував лідера "Відродження" Віктора Бондаря кандидатом у президенти 4 лютого 2019 року.

Віктор Васильович Бондар народився в Ленінграді 5 листопада 1975 року в сім'ї військового, в 1982 році сім'я Бондаря повернулася в Київ.

Бондар навчався в Київському суворовському військовому училищі, у 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (спеціальність "правознавство"). У 2004 році закінчив Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут".

У 1993-1996 роках Бондар разом з партнером заснував і керував юридичною фірмою "Сталкер".

У 1996-2000 роках Бондар працював на посадах радника з юридичних питань в Фінансово-промисловій групі "Сигма" (Харків), заступника директора ТОВ "Європейський фонд розвитку" (Харків), голови правління ВАТ "Донецький м'ясокомбінат", віце-президента ТОВ "Українські комунікації" (Київ).

У 2000-2005 роках Бондар керував Центром інформаційних ресурсів департаменту внутрішньої політики, був заступником директора Департаменту зв'язків з Верховною радою України, начальником управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій секретаріату Кабінету міністрів України

У 2005 році Бондар був призначений в. о. першого заступника міністра транспорту та зв'язку України, а з 28 вересня 2005 року по 4 серпня 2006 року очолював зазначене міністерство.

У 2006-2007 роках Бондар працював заступником глави секретаріату президента України Віктора Балоги.

Фото: Віктор Бондар (wikipedia.org)

У 2007-2010 роках Бондар очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію, а з травня 2010 по березень 2011 року був заступником голови Державної митної служби України Ігоря Калетника.

У 2012 році Бондар був обраний народним депутатом України, у Раду він пройшов як самовисуванець по мажоритарній системі, увійшов до складу фракції Партії регіонів. В лютому 2014 року Бондар заявив про вихід із складу фракції Партії регіонів, після чого спільно з іншими депутатами-мажоритарниками заснував нову парламентську групу "Суверенна Європейська Україна".

Фото: Віктор Бондар (wikipedia.org)

У 2014 році Бондар також був обраний народним депутатом України по виборчому округу № 191, Хмельницька область. У травні 2015 року Бондар був обраний головою партії "Відродження", з жовтня 2017 року - голова депутатської групи "Партія "Відродження" в Раді.

24 грудня 2010 року Бондар був заарештований, його звинуватили у пособництві в умисному знищенні незавершеного будівництва автовокзалу "Теремки" у Києві у 2006 році, 28 грудня 2010 його звільнили під підписку про невиїзд. У вересні 2011 року справу проти Бондаря закрили за відсутністю складу злочину.

Віктор Бондар розлучений, виховує трьох синів і дочку.