Каплін: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Сергій Каплін (facebook.com/kaplins)

ЦВК зареєструвала Капліна кандидатом на вибори президента 8 січня

Дата народження: 15 грудня 1979 рода (39 років)

Партія: Соціал-демократична

Посада: нардеп, лідер Соціал-демократичної партії

Сім'я: одружений, троє дітей

Каплін на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Каплін на виборах 2019. Новини

3 січня 2019 року Каплін подав документи в ЦВК, а 8 січня був зареєстрований кандидатом на вибори президента 2019.

1 травня 2018 року в ефірі програми на телеканалі ZIK лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін заявив, що йде в президенти. За його словами, у книзі "План президента Капліна" представлена нова Конституція з облаштування країни.

Біографія

Каплін Сергій Миколайович-народився 15 грудня 1979 року в селі Опришки (Полтавська область). Як він сам пише у своїй біографії, його батько Микола був серед ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, після чого захворів на рак і помер. Однак за версією журналу Forbes, в середині 90-х він нібито був особистим радником прем'єра України Валерія Пустовойтенка, що в подальшому зіграло ключову роль у становленні Капліна як політика.

Сергій Миколайович має дві освіти: закінчив Український університет харчових технологій (спеціальність - "економіка підприємства"), а також юридичний факультет Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

З юності займався активною громадською діяльністю. У 1998 році став ініціатором створення громадської організації "Українська ліга молодих підприємців", а у 2006 році заснував організацію "Союз вкладників".

Встиг попрацювати в різних організаціях, починаючи з Інституту проблем води та енергозбереження і Кременчуцького шкіряно-сідельного комбінату (директор) і закінчуючи Державною митною службою, Міністерством закордонних справ (член громадської колегії).

Політична діяльність

У 19 років Він був призначений радником Держкомітету України з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики. В цей же час він встиг побувати і помічником голови ВР з питань промислової політики.

У період з 2007 по 2010 рік Сергій Миколайович одночасно працював помічником народного депутата від Партії регіонів Анатолія Кінаха, а також Наталії Королевської, яка тоді входила в БЮТ.

У 2012 році Каплін у складі партії УДАР вперше став народним депутатом по округу №144 (Полтавська область). В парламенті був членом фракції УДАР, секретарем комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.

На позачергових виборах у Раду 2014 він знову став нардепом, але вже від фракції "Блок Петра Порошенко" (до 2016 року).

27 січня 2015 року Каплін очолив "Партію простих людей", яку на початку 2016 року перейменував в Соціал-демократичну партію. Планувалося, що нова партія буде робити ставку на партнерство з профспілками.

23 лютого 2016 року у себе в Facebook нардеп повідомив про вихід зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенко".

Скандали

За час перебування Капліна в політиці в ЗМІ не раз з'являлася інформація про його фінансові зв'язки з низкою скандальних олігархів з оточення побіжного президента Віктора Януковича. Зокрема, мова йшла про Сергія Курченко і Сергія Льовочкіна. "Партію простих людей" навіть охрестили "політичним проектом" Льовочкіна.

Крім того, як з'ясували журналісти, другою людиною в Соціал-демократичної партії значиться Сергій Варламов - колишній голова департаменту природного газу в групі компаній Курченко.

Раніше Каплін також фігурував як учасник проекту "Український вибір", створений Віктором Медведчуком.

В останні роки Він не раз був помічений в гучних скандалах.

У листопаді 2014 року в ході акції протесту біля будівлі Полтавської міськради він сокирою вирубав двері в кабінет міського голови Олександра Мамая і, назвавши його "рыгионалом", обсипав приміщення сіллю. Причиною таких дій експерти називали бажання Капліна дискредитувати Мамая в особі громадськості.

Восени 2017 року Каплін став фігурантом нового політичного скандалу, який виник через внутрішньопартійних чвар у Соціалістичної партії.

30 вересня 2017 року на всеукраїнському з'їзді Соціалістичної партії Каплін був обраний її головою. Між тим, у реєстрі політичних партій Мін'юсту головою був зареєстрований Ілля Ківа.

Після цього Каплін неодноразово заявляв, що бренд "Соцпартії став жертвою "політичного рейдерства" з боку Ківи та його покровителя – глави МВС Арсена Авакова.

У грудні 2017 року близько 30 осіб разом з Капліним увірвалися в будівлю Мін'юсту і, виламавши замок, проникли в кабінет голови Павла Петренко. У підсумку прихильників нардепа затримали і відвезли у відділок.

17 жовтня 2018 року на мітингу профспілок біля Кабінету міністрів Капліна облили фекаліями. Під час акції до нардепу підбігли дві людини і вилили йому на голову відро з відходами. Каплін заявив, що це провокація і звинуватив в її організації Дмитра Корчинського. Виконавцю, за його словами, заплатили 300 доларів.

Сім'я

Відомо, що у Капліна троє неповнолітніх дітей від різних шлюбів. Одна з екс-чоловік живе в Росії. За словами політика, зараз він щасливий у шлюбі з дружиною-полтавкою.