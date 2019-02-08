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Соловйов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 17:06
Соловйов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Олександр Соловйов (rozumna-sila.org)

ЦВК зареєструвала Соловйова кандидатом у президенти 8 лютого

Дата народження: 13 липня 1973 року (45 років)

Партія: "Розумна сила"

Посада: лідер політичної партії "Розумна сила"

Сім'я: одружений, троє дітей

Соловйов на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Соловйов на виборах 2019. Новини

Біографія

Олександр Миколайович Соловйов народився 13 липня 1973 року в Красноармійську (Донецька область). У 1992 році Соловйов закінчив Селидівський гірничий технікум, після чого був призваний в армію.

У 1996 році Соловйов працював оперуповноваженим відділу по боротьбі з економічними злочинами в Красноармійському РВ УМВС України в Донецькій області. У 1998 році його призначили оперуповноваженим відділу по боротьбі з економічними злочинами.

У 2003 році він закінчив Національну академію МВС України, в 200-2010 роках служив в податковій міліції.

У 2005 році Соловйов закінчив Донецький державний університет управління (спеціальність: менеджмент організації, друга вища освіта - менеджер-економіст).

У 2010-2011 роках він працював у Департаменті фінансової та економічної безпеки МВС України, в 2011-2015 роках - у Державній службі по боротьбі з економічними злочинами МВС України. У листопаді 2015 року був призначений заступником начальника управління - начальником відділу Департаменту захисту Національної економіки поліції України. У 2015 році звільнився за власним бажанням у званні полковника міліції.

Політична діяльність

Олександр Соловйов є лідером політичної партії "Розумна сила". На з'їзді партії 24 січня 2019 року Соловйова висунули кандидатом у президенти.

Соловйов подавав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом двічі. Перший раз - 28 січня 2019 року, ЦВК розглянувши документи, встановив їх невідповідність вимогам і 2 лютого відмовив Соловйову в реєстрації. 3 лютого Соловйов повторно подав документи в ЦВК, виправивши невідповідності, і на засіданні 8 лютого він був зареєстрований кандидатом у президенти.

Сім'я

Одружений, виховує трьох дітей.

Вибори президента будуть висвітлювати більше 100 представників ЗМІ ЦВК назвала число кандидатів, яким відмовили у реєстрації
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіявыборыОлександр Соловйов
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