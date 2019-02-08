Соловйов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Соловйова кандидатом у президенти 8 лютого
Дата народження: 13 липня 1973 року (45 років)
Партія: "Розумна сила"
Посада: лідер політичної партії "Розумна сила"
Сім'я: одружений, троє дітей
Соловйов на виборах 2019. Новини
Олександр Миколайович Соловйов народився 13 липня 1973 року в Красноармійську (Донецька область). У 1992 році Соловйов закінчив Селидівський гірничий технікум, після чого був призваний в армію.
У 1996 році Соловйов працював оперуповноваженим відділу по боротьбі з економічними злочинами в Красноармійському РВ УМВС України в Донецькій області. У 1998 році його призначили оперуповноваженим відділу по боротьбі з економічними злочинами.
У 2003 році він закінчив Національну академію МВС України, в 200-2010 роках служив в податковій міліції.
У 2005 році Соловйов закінчив Донецький державний університет управління (спеціальність: менеджмент організації, друга вища освіта - менеджер-економіст).
У 2010-2011 роках він працював у Департаменті фінансової та економічної безпеки МВС України, в 2011-2015 роках - у Державній службі по боротьбі з економічними злочинами МВС України. У листопаді 2015 року був призначений заступником начальника управління - начальником відділу Департаменту захисту Національної економіки поліції України. У 2015 році звільнився за власним бажанням у званні полковника міліції.
Олександр Соловйов є лідером політичної партії "Розумна сила". На з'їзді партії 24 січня 2019 року Соловйова висунули кандидатом у президенти.
Соловйов подавав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом двічі. Перший раз - 28 січня 2019 року, ЦВК розглянувши документи, встановив їх невідповідність вимогам і 2 лютого відмовив Соловйову в реєстрації. 3 лютого Соловйов повторно подав документи в ЦВК, виправивши невідповідності, і на засіданні 8 лютого він був зареєстрований кандидатом у президенти.
Одружений, виховує трьох дітей.