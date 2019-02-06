Кривенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Віктор Кривенко (facebook.com/kryvenko.org)

ЦВК зареєструвала Кривенка кандидатом у президенти України

Дата народження: 9 січня 1982 року (37 років)

Партія: "Народний рух України"

Посада: народний депутат, голова партії "Народний рух України"

Сім'я: одружений, двоє дітей

Кривенко на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Кривенко на виборах 2019. Новини

5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Віктора Кривенка кандидатом у президенти.

кандидатом у президенти. 10 січня 2019 року на з'їзді "Народного руху України" Віктора Кривенка обрали головою партії на наступні 2 роки та затвердили його кандидатом в президенти України.

Біографія

Кривенко Віктор Миколайович народився 9 січня 1982 року в Дніпродзержинську (Дніпропетровська область). У 2003 році Кривенко закінчив Дніпропетровський державний університет, у 2008 році - Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого, а в 2011 році - Національну академію державного управління при президентові України.

У період з 2001 по 2005 року Кривенко обіймав посади помічника директора з економічних питань Українського інституту по проектуванню металургійних заводів, помічника генерального директора з енергетики, заступника генерального директора з розвитку та інновацій ДП "Машинобудівний завод ім. Макарова".

У 2009-2010 роках Кривенко був заступником гендиректора Національного космічного агентства України, в 2011-2012 року - радником гендиректора "Укрспецекспорту", а в 2012-2013 роках - радником гендиректора держконцерну "Укроборонпром".

Крім того, у 2012-2013 роках Кривенко викладав у Національному університеті фізичного виховання і спорту (кафедра менеджменту та економіки).

З 2012 року Кривенко є керівником національних проектів "Технополіс", з 2014 року - "Індустріальні парки України".

Політична діяльність

На парламентських виборах в 2006 році був кандидатом в народні депутати України від партії Інни Богословської "Віче", № 12 у виборчому списку.

У 2012-2013 роках Кривенко був радником міністра економічного розвитку і торгівлі України, в 2013-2014 роках - радником віце-прем'єр-міністра з питань розвитку індустріальних парків, з 2014 року і донині - радник міністра фінансів України.

З листопада 2014 року Кривенко є народним депутатом України, на парламентських виборах в Україні 2014 року Кривенко був п'ятим номером у списку партії "Самопоміч" і став депутатом VIII скликання ВРУ від цієї партії. 31 серпня 2015 року Кривенко був виключений з фракції "Самопоміч".

Фото: Віктор Кривенко (facebook.com/viktor.kryvenko.1)

Після виходу з "Самопомочі" Кривенко вступив у партію "Народний рух України", 31 березня 2016 року він приєднався до фракції БПП, з якої вийшов в лютому 2018 року. Зараз Кривенко позафракційний, очолює партію "Народний рух України".

Фото: Віктор Кривенко (facebook.com/kryvenko.org)

Віктор Кривенко одружений, виховує двох дочок.

Фото: Віктор Кривенко з дружиною (facebook.com/viktor.kryvenko.1)