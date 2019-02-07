Новак: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Андрій Новак (facebook.com/novak.andriy.yaremovych)

Новак балотується в президенти від партії "Патріот"

Дата народження: 24 січня 1973 року (46 років)

Партія: "Патріот"

Посада: український економіст

Сім'я: одружений, є син

Новак на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Новак на виборах 2019. Новини

6 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Андрія Новака кандидатом у президенти України.

Біографія

Андрій Яремович Новак народився 24 січня 1973 року в м. Коломия (Івано-Франківська область) в родині економіста та педагога. Новак закінчив Європейський університет в Києві, а в 1993 році - канадську бізнес-школу Університету Західного Онтаріо.

Новак працював в АТЗТ "Стандарт - 95", комерційним агентом телепрограм на українському телебаченні, радником політичної партії з питань роботи зі ЗМІ та PR на парламентських виборах в 1998 році.

Новак очолював фінансове управління ДП "Укроборонпостачальник", відділ по зв'язках з громадськістю компанії "Оболонь".

У 2006 році Новак очолив економічну раду Всеукраїнського громадського об'єднання "Успішна Україна".

Фото: Андрій Новак (facebook.com/novak.andriy.yaremovych)

У 2010 році Новак став головою Комітету економістів України, у 2011 році він був обраний проректором Європейського університету.

Фото: Андрій Новак (facebook.com/novak.andriy.yaremovych)

Новак - кандидат економічних наук, автор книг по економіці.

Політична діяльність

У 2002 році Новак балотувався у народні депутати України як безпартійний кандидат шляхом самовисування, до 2003 року працював консультантом при парламентських комітетах і помічником народного депутата України. У 2005-2006 роках Новак був радником прем'єр-міністра, в 2007 році він увійшов до складу громадської ради при Міністерстві економіки України.

У 2012 році Новак був обраний головою "Української партії", в 20013 році вийшов з партії.

На даний момент Новак є членом політичної партії "Патріот".

Фото: uapatriot.org

Андрій Новак одружений, виховує сина.