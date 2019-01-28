Добродомов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Добродомова кандидатом у президенти
Дата народження: 13 січня 1977 року (42 роки)
Партія: "Народний контроль"
Посада: народний депутат
Сім'я: одружений, двоє дітей
Добродомов на виборах 2019. Новини
Дмитро Добродомов народився 13 січня 1977 року у Львові. Навчався у Львівському технічному коледжі, на електромеханічному факультеті університету "Львівська політехніка" (1996-1999 рр..), закінчив факультет післядипломної освіти Львівського національного університету за спеціальністю "Журналістика" (2004 рік). З 1998 року працював журналістом.
З 2002 року - директор департаменту власних кореспондентів газети "Експрес", з 2005 року - оперативний редактор видавничої групи "Експрес", з 2007 року - перший заступник стратегічного редактора газети "Експрес".
З 2008 року - співзасновник ТОВ "Агенція журналістських розслідувань", відповідальний редактор газети "Інформатор".
З вересня 2010 року - генеральний продюсер телеканалу ZIK.
З 2012 по 2014 рік був генеральним директором медіа-холдингу ZIK.
У 2017 році Добродомов поступив у Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії управління при президентові України.
Суспільно-політичну діяльність Добродомов розпочав у 2000 році з участі в Комітеті опору "За правду!", у 2002 році він був активістом руху "Україна без Кучми".
Під час Революції Гідності Добродомов разом з колегами журналістами і активістами почав створення громадського руху "Народний контроль", який в травні 2014 став платформою для створення нової політичної сили.
Восени 2014 року Добродомов балотувався в парламент - став народним депутатом після перемоги у виборчому окрузі № 115 у Львові. Добродомов є керівником міжфракційного об'єднання "Народний контроль" та секретарем комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції.
22 січня 2019 року партія "Народний контроль" висунула Добродомова кандидатом у президенти України.
Фото: Дмитро Добродомов (nkontrol.org.ua)
Дружина Дмитра Добродомова - Ганна Малкіна (1978 року народження) - доктор політичних наук в Київському національному університеті. У подружжя двоє дітей - дочка і син.
Фото: Дмитро Добродомов з дружиною (wikipedia.org)