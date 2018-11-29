Дерев'янко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Юрій Дерев'янко (УНІАН)

4 липня 2018 року Дерев'янко у себе в Facebook заявив про намір балотуватися в президенти

Дата народження: 30 серпня 1973 року (45 років)

Партія: "Рух нових сил"

Посада: позафракційний депутат

Освіта: Київський економічний університет

Сім'я: одружений, четверо дітей

Дерев'янко на виборах 2019. Новини

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Дерев'янко на виборах 2019. Новини

4 липня 2018 року позафракційний депутат Юрій Дерев'янко у себе в Facebook заявив про намір балотуватися в президенти України. Як підкреслив депутат, його мета – створити неоекономіку і цифрову державу. На підтвердження серйозності своїх намірів він опублікував відеоролик, в якому розповів, як збирається змінювати країну. Дерев'янко виступає за економічну легалізацію, введення "криптоГривні" і чотирьох податків в Україні. Нагадаємо, вибори президента 2019 заплановані в Україні на 31 березня, а передвиборна кампанія офіційно стартує вже в кінці грудня.

Біографія

Юрій Богданович Дерев'янко народився 30 серпня 1973 року в Івано-Франківській області (м. Надвірна) в сім'ї інженера та вчительки.

Після школи він з другої спроби вступив до Київського інституту народного господарства ім. Коротченко (нині КНЕУ).

У 1996 році отримав диплом магістра з "обліку і аудиту". Паралельно з навчанням працював нічним охоронцем в офісі.

Бізнес

Вже з першого курсу Дерев'янко зайнявся підприємницькою діяльністю. У 1992-1993 роках разом з однокурсниками створює першу приватну фірму. Незабаром у них вже було кілька компаній у різних сферах діяльності: торгівля ліками та металом, поліграфія, мультиплікація. Самими великими та успішними стали "Фарматек" (1995), "Енергокомплект", "Борисфен-Лютес" (2000).

Фото: Юрій Дерев'янко (derevyanko.org)

"Фарматек" займалася дистрибуцією лікарських засобів і згодом увійшла до п'ятірки найбільших постачальників медпрепаратів в Україні.

У 2000 році разом з продюсером Віктором Слєпцовим Дерев'янко засновує компанію "Борисфен-Лютес", яка спеціалізується на створенні анімації. Проте вже в 2006-му Дерев'янко вирішив відійти від бізнесу: він продає інвесторам свої активи і йде в політику.

Політична діяльність

Свою політичну діяльність Дерев'янко розпочав у 2010 році депутатом Івано-Франківської облради від партії "Фронт змін". Проте вже через два роки, в серпні 2012-го, вийшов з партії. Серед причин називав незгоду з принципами прийняття партійних рішень.

У жовтні 2012 року Дерев'янко бере участь у парламентській виборчій кампанії. За підсумками, Юрій Богданович був обраний депутатом Верховної ради VII скликання по мажоритарному округу №87, але не увійшов у Раді до жодної з фракцій.

Під час депутатської каденції був членом різних міжфракційних об'єднань: "Платформа реформ", "За тверезе майбутнє", "Карпатська група", "За розвиток місцевого самоврядування", "Європейський вибір".

Фото: Юрій Дерев'янко (facebook.com/derevyankoyuriy)

У жовтні 2014 року Дерев'янко повторно був обраний до ВР і став членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції.

У 2014 році став співзасновником партії "Воля". На позачергових виборах у Верховну раду "Воля" брала участь спільно з партією Андрія Садового "Самопоміч". Проте вже в листопаді 2014 року всередині партії стався розкол: всі її кандидати, обрані за списком "Самопомічі" залишилися в лавах партії Садового, а Дерев'янко залишився єдиним депутатом від "Волі" в парламенті.

19 квітня 2017 "Воля" об'єдналася з політичним рухом Михайла Саакашвілі "Рух нових сил". Дерев'янко разом з Саакашвілі брав активну участь в акціях протесту в Києві.

Фото: Михайло Саакашвілі і Юрій Дерев'янко (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Скандали

У 2013 році "Українська правда" писала, що в часи Віктора Януковича Дерев'янко нібито був пов'язаний зі скандальними компаніями-розробниками "Арт-Мастер" та ТОВ "3-Т", які постачали програмне забезпечення держреєстру Мін'юсту. До липня 2013 року держава була змушена перераховувати цим кампаніям більше 10 мільйонів гривень щомісячно за право користування реєстрами.

Згодом, проти ТОВ "Арт-Мастер" і "3 – Т" було відкрито кримінальне провадження, а 19 рахунків розробників були заблоковані. Сам Дерев'янко заперечував свої зв'язки з цими IT-кампаніями.

13 листопада 2017 року Юрій Богданович був викликаний до Генпрокуратури у справі про несплату податків. ГПУ запропонувала Дерев'янко заплатити близько 62 млн гривень податків в обмін на зняття звинувачень.

У вересні 2018 року Дерев'янко став жертвою квартирних аферистів. Як розповів нардеп, він випадково дізнався, що його квартира в центрі Києва (площею 155,9 кв. м) йому більше не належить. Приїхавши в один із днів на квартиру, щоб забрати пошту, помічники політика побачили там зламані замки і зірваний домофон. З документів, які адвокат депутата показав поліцейським, випливало, що квартирою володіють Дерев'янко та його батько. Однак в Єдиному реєстрі нерухомості вже значився інший власник житла. За словами Дерев'янка, зловмисники незаконно переписали житло в липні 2018 року. Підставою для переоформлення став договір купівлі-продажу від 1999 року.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження, йде слідство.

Дружина - Звєрєва Анастасія. Виховують чотирьох дітей: дочку і трьох синів.

Фото: Юрій деревянко з дружиною і дітьми (instagram.com/yuriy.derevyanko, facebook.com/derevyankoyuriy)