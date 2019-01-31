Смешко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Ігор Смешко (УНІАН)

ЦВК зареєструвала Смешка кандидатом у президенти

Дата народження: 17 серпня 1955 року (63 роки)

Партія: самовисуванець

Посада: президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, екс-глава СБУ

Сім'я: одружений, двоє дітей

Смешко на виборах 2019. Новини

Біографія

Військова кар'єра

Політична діяльність

Сім'я

Смешко на виборах 2019. Новини

30 січня 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Ігоря Смешка кандидатом у президенти на виборах.

Біографія

Ігор Петрович Смешко народився 17 серпня 1955 року в місті Христинівка (Черкаська область).

У 1977 році закінчив Київське вище зенітно-ракетне інженерне училище ім. С. М.Кірова, в 1991 році - докторантуру Військової академії протиповітряної оборони ім. А. М. Василевського, у 2000 році - Національну академію оборони України, у 2002 році - Київський університет ім. Т. Шевченка.

Смешко є автором і співавтором понад 100 наукових праць і винаходів в області проектування головок самонаведення керованих ракет і систем управління високоточною зброєю.

Військова кар'єра

Військова служба Игорья Смешка почалася в 1972 році, в 1977-1979 роках Смешко служив у частинах протиповітряної оборони Групи радянських військ у Німеччині.

У 1992 році Смешко обіймав посаду відповідального секретаря Експертної наукової ради Міністерства оборони України, після цього - до середини 1995 року - військовий аташе з питань оборони України у США.

У 1995-1998 роках Смешко очолював комітет з питань розвідки при президентові України, а з квітня 1998 по лютий 1999 року був заступником голови комітету.

У 1997-2000 роках Смешко очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Після цього, в 2000-2001 роках був аташе з питань оборони, військовим аташе при посольстві України в Швейцарії, постійним представником Міноборони при міжнародних організаціях у Женеві.

У 2002-2003 роках Смешко був заступником, а також першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

З вересня 2003 року - 4 лютого 2005 року Смешко очолював Службу безпеки України.

У грудні 2005 року Смешко був звільнений з військової служби у званні генерал-полковника.

Політична діяльність

З 2006 року Смешко очолює Центр стратегічних досліджень та аналізу, з 2009 року є головою Всеукраїнської громадської організації "Сила і Честь", а з грудня того ж року - голова політичної партії "Сила і Честь".

Фото: Ігор Смешко (facebook.com/ipsmeshko)

У квітні 2014 року Смешко був призначений радником президента України, в жовтні 2014 року президент Петро Порошенко призначив Смешка радником президента і керівником Комітету з питань розвідки при президентові України.

Ігор Смешко одружений, є двоє синів.

Фото: Ігор Смешко з дружиною Юлією (facebook.com/gordondmitry)