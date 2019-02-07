Ващенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Центрвиборчком зареєстрував Ващенка кандидатом у президенти
Дата народження: 1962 року народження (57 років)
Партія: самовисуванець
Посада: голова правління громадської організації "Влада народу"
Ващенко на виборах 2019. Новини
Олександр Ващенко народився в 1962 році в м. Орджонікідзе (Покров) Дніпропетровської області, закінчив Дніпропетровський державний університет.
Ващенко очолює правління громадської організації "Влада народу", є президентом Міжнародного центру економіки і права. Крім того, йому належить Міжнародна телерадіокомпанія "АВІ ТІВІ"