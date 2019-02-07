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Ващенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 17:09
Ващенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Олександр Ващенко (facebook.com/alexander.vashchenko)

Центрвиборчком зареєстрував Ващенка кандидатом у президенти

Дата народження: 1962 року народження (57 років)

Партія: самовисуванець

Посада: голова правління громадської організації "Влада народу"

 

Ващенко на виборах 2019. Новини

Біографія

Ващенко на виборах 2019. Новини

Біографія

Олександр Ващенко народився в 1962 році в м. Орджонікідзе (Покров) Дніпропетровської області, закінчив Дніпропетровський державний університет.

Ващенко очолює правління громадської організації "Влада народу", є президентом Міжнародного центру економіки і права. Крім того, йому належить Міжнародна телерадіокомпанія "АВІ ТІВІ"

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