Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Аркадій Корнацький (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

ЦВК зареєструвала Корнацького кандидатом у президенти

Дата народження: 7 липня 1953 року (65 років)

Партія: самовисуванець

Посада: народний депутат

Сім'я: одружений, має четверо дітей

Корнацький на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Корнацький на виборах 2019. Новини

25 січня 2019 року Ценральная виборча комісія зареєструвала народного депутата Аркадія Корнацького кандидатом в президенти України.

Біографія

Аркадій Корнацький народився 7 липня 1953 року в с. Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області. У 1980 році Корнацький закінчив Університет дружби народів ім. Патріса Лумумби в Москві за фахом "міжнародне право".

Політична діяльність

У 2007 році Корнацький був призначений радником глави Секретаріату президента України Віктора Балоги.

Крім того, з 2007 року Корнацький був в. о.з аступника голови Миколаївської ОДА, займався аграрно-промисловими питаннями.

У 2008 році Корнацький був обраний на пост глави організації "Селянський фронт".

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

У 2014 році Аркадій Корнацький брав участь у позачергових парламентських виборах балотувався по одномандатному виборчому округу № 132 від партії "Блок Петра Порошенка". Отримавши на виборах 34,82% голосів перемагає і стає народним депутатом ВРУ VIII скликання. Корнацький - член комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, член Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

20 січня 2019 року Аркадій Корнацький подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України.

Фото: Аркадій Корнацький (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

Бізнес

З 1989 року Корнацький займався підприємницькою діяльністю в Москві і Московській області. Організував у Москві торговельну фірму "Каскад", яка займалася продажем оргтехніки, комп'ютерів і офісного обладнання.

З 1998 року - співзасновник і засновник українських підприємств: ТОВ "Агрофірма Корнацьких", ТОВ "Юридична фірма Корнацьких", ПП "Будфірма Корнацьких".

Скандали

У Корнацького було російське громадянство. 13 вересня 2005 року Генконсульство РФ надало Корнацькому дозвіл на вихід з громадянства РФ, після чого Корнацький отримав громадянство України.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

У червні 2013 року у селі Чаусове-2 відбулася спроба силового захоплення ТОВ "Агрофірма Корнацьких", в результаті чого важкі поранення отримали п'ять співробітників фірми. Корнацький заявляв, що нападом особисто керували на той момент голова Миколаївської ОДА Микола Круглов і генпрокурор Віктор Пшонка.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

У жовтні 2012 року Корнацький був змушений залишити Україну після того, як на нього як кандидата в депутати від опозиції "почали тиснути силові структури". Навесні 2013 року Корнацький повернувся в Україну.

У Аркадія Корнацького є дружина і четверо дітей (три дочки і син). За даними ЗМІ, всі діти Корнацького народилися в Підмосков'ї і закінчили Московські виші.