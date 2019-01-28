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Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 12:34
Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Аркадій Корнацький (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

ЦВК зареєструвала Корнацького кандидатом у президенти

Дата народження: 7 липня 1953 року (65 років)

Партія: самовисуванець

Посада: народний депутат

Сім'я: одружений, має четверо дітей

Корнацький на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Корнацький на виборах 2019. Новини

  • 25 січня 2019 року Ценральная виборча комісія зареєструвала народного депутата Аркадія Корнацького кандидатом в президенти України.

Біографія

Аркадій Корнацький народився 7 липня 1953 року в с. Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області. У 1980 році Корнацький закінчив Університет дружби народів ім. Патріса Лумумби в Москві за фахом "міжнародне право".

Політична діяльність

У 2007 році Корнацький був призначений радником глави Секретаріату президента України Віктора Балоги.

Крім того, з 2007 року Корнацький був в. о.з аступника голови Миколаївської ОДА, займався аграрно-промисловими питаннями.

У 2008 році Корнацький був обраний на пост глави організації "Селянський фронт".

Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

У 2014 році Аркадій Корнацький брав участь у позачергових парламентських виборах балотувався по одномандатному виборчому округу № 132 від партії "Блок Петра Порошенка". Отримавши на виборах 34,82% голосів перемагає і стає народним депутатом ВРУ VIII скликання. Корнацький - член комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, член Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

 

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

20 січня 2019 року Аркадій Корнацький подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України.

Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Аркадій Корнацький (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

Бізнес

З 1989 року Корнацький займався підприємницькою діяльністю в Москві і Московській області. Організував у Москві торговельну фірму "Каскад", яка займалася продажем оргтехніки, комп'ютерів і офісного обладнання.

З 1998 року - співзасновник і засновник українських підприємств: ТОВ "Агрофірма Корнацьких", ТОВ "Юридична фірма Корнацьких", ПП "Будфірма Корнацьких".

Скандали

У Корнацького було російське громадянство. 13 вересня 2005 року Генконсульство РФ надало Корнацькому дозвіл на вихід з громадянства РФ, після чого Корнацький отримав громадянство України.

Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

У червні 2013 року у селі Чаусове-2 відбулася спроба силового захоплення ТОВ "Агрофірма Корнацьких", в результаті чого важкі поранення отримали п'ять співробітників фірми. Корнацький заявляв, що нападом особисто керували на той момент голова Миколаївської ОДА Микола Круглов і генпрокурор Віктор Пшонка.

Корнацький: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky.7

У жовтні 2012 року Корнацький був змушений залишити Україну після того, як на нього як кандидата в депутати від опозиції "почали тиснути силові структури". Навесні 2013 року Корнацький повернувся в Україну.

Сім'я

У Аркадія Корнацького є дружина і четверо дітей (три дочки і син). За даними ЗМІ, всі діти Корнацького народилися в Підмосков'ї і закінчили Московські виші.

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