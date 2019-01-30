Всі кандидати на посаду президента України 2019: список

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК вже зареєструвала 23 кандидати

Центральна виборча комісія (ЦВК) України вже зареєструвала 23 кандидати на пост президента України, які братимуть участь у виборах-2019. Докладніше про хід реєстрації - у матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, реєстрація кандидатів розпочалася 31 грудня 2018 року і триватиме до 3 лютого 2019 року включно. Після отримання документів від кандидата ЦВК має 5 днів аби прийняти рішення щодо його реєстрації. Таким чином, реєстрація кандидатів закінчується 8 лютого.

ЦВК зареєструвала 23 кандидати

Першого кандидата у президенти ЦВК зареєструвала 4 січня 2019 року, ним став президент благодійної організації "Успішна Україна" Ігор Шевченко. Наразі вже зареєстровано 23 кандидати, серед яких 12 народних депутатів. Вісім кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, ішні - від партій.

Наразі зареєстрованими кандидатами у президенти є:

Фото: Facebook кандидатів

Крім того, ЦВК надала дозвіл 129 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на виборах.

ЦВК відмовила у реєстрації 12 особам

Центрвиборчком двічі відмовляв у реєстрації правозахиснику з Броварів (Київська область) Володимиру Ратушу, оскільки подані ним документи не відповідали вимогам виборчого законодавства. Зокрема, Ратуш не надав довідку про внесення на спеціальний рахунок ЦВК грошової застави у 2,5 млн гривень.

Крім того, через невідповідність вимогам виборчого законодавства ЦВК відмовила у реєстрації самовисуванцям:

Віталію Велідченку, Сергію Фаренюку, Володимиру Василенку, Юрію Боярському, Петру Рекалу, Костянтину Черкасову, Олександру Приданову, Віктору Лебединцю, Олександру Ковальчуку, Володимиру Блащуку, Денису Потапову.

Реєстрація кандидатів триває

Наразі реєстрація кандидатів триває. Як відомо документи до ЦВК для реєстрації кандидатами також подали:

Володимир Зеленський (партія "Слуга народу"); Інна Богословська (самовисування); Петро Симоненко (лідер Компартії України); Ігор Смешко (екс-глава СБУ); Юрій Дерев'янко (нардеп, партія "Воля"); Олександр Соловйов (лідер партії "Розумна сила"); Микола Габер (лідер "Патріотичної партії України"); Дмитро Кас'яненко (керуючий партнер Юридичної компанії Касьяненко і партнери); Василь Чупей; Євген Андрухів.

Фото: скріншоти соцмереж

Крім того, про намір балотуватися заявляли Роман Бессмертний, нардеп Надія Савченко. Також про участь у виборах вчора, 29 січня 2019 року, оголосив чинний президент Петро Порошенко.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук зазначала, що бюджет виборів сформували з розрахунку участі у виборах у кінцевому підсумку 25 кандидатів.