Всі кандидати на посаду президента України 2019: список

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)
ЦВК вже зареєструвала 23 кандидати
Центральна виборча комісія (ЦВК) України вже зареєструвала 23 кандидати на пост президента України, які братимуть участь у виборах-2019. Докладніше про хід реєстрації - у матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, реєстрація кандидатів розпочалася 31 грудня 2018 року і триватиме до 3 лютого 2019 року включно. Після отримання документів від кандидата ЦВК має 5 днів аби прийняти рішення щодо його реєстрації. Таким чином, реєстрація кандидатів закінчується 8 лютого.
ЦВК зареєструвала 23 кандидати
Першого кандидата у президенти ЦВК зареєструвала 4 січня 2019 року, ним став президент благодійної організації "Успішна Україна" Ігор Шевченко. Наразі вже зареєстровано 23 кандидати, серед яких 12 народних депутатів. Вісім кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, ішні - від партій.
Наразі зареєстрованими кандидатами у президенти є:
- Ігор Шевченко (президент благодійної організації "Успішна Україна", самовисування);
- Сергій Каплін (нардеп, суб’єкт висування - "Соціал-демократична партія"),
- Валентин Наливайченко (екс-глава СБУ, суб’єкт висування -"Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість");
- Віталій Скоцик (екс-голова Аграрної партії, самовисування);
- Андрій Садовий (мер Львова, суб’єкт висування - "Об’єднання "Самопоміч");
- Євген Мураєв (нардеп, суб’єкт висування - партія "Наші");
- Анатолій Гриценко (суб’єкт висування - партія "Громадянська позиція");
- Віталій Купрій (нардеп, самовисування);
- Геннадій Балашов (підприємець, суб’єкт висування - партія "5.10");
- Ольга Богомолець (нардеп, самовисування);
- Олександр Шевченко (нардеп, суб’єкт висування - партія "УКРОП");
- Роман Насіров (екс-глава ДФС, самовисування);
- Юрій Бойко (нардеп, самовисування);
- Олег Ляшко (нардеп, суб’єкт висування - "Радикальна партія Олега Ляшка");
- Аркадій Корнацький (нардеп, самовисування);
- Олександр Вілкул (нардеп, суб’єкт висування - "Опозиційний блок - партія миру та розвитку");
- Юлія Тимошенко (нардеп, суб’єкт висування - "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина");
- Дмитро Добродомов (нардеп, суб’єкт висування - "Громадський рух "Народний контроль");
- Олександр Мороз (пенсіонер, суб’єкт висування - "Соціалістична партія Олександра Мороза");
- Ілля Кива (суб’єкт висування - Соціалістична партія України);
- Руслан Кошулинський (суб’єкт висування - Всеукраїнське об’єднання "Свобода");
- Олександр Данилюк (самовисування).
- Сергій Тарута (нардеп, суб’єкт висування - партія "Основа").
Фото: Facebook кандидатів
Крім того, ЦВК надала дозвіл 129 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на виборах.
ЦВК відмовила у реєстрації 12 особам
Центрвиборчком двічі відмовляв у реєстрації правозахиснику з Броварів (Київська область) Володимиру Ратушу, оскільки подані ним документи не відповідали вимогам виборчого законодавства. Зокрема, Ратуш не надав довідку про внесення на спеціальний рахунок ЦВК грошової застави у 2,5 млн гривень.
Крім того, через невідповідність вимогам виборчого законодавства ЦВК відмовила у реєстрації самовисуванцям:
- Віталію Велідченку,
- Сергію Фаренюку,
- Володимиру Василенку,
- Юрію Боярському,
- Петру Рекалу,
- Костянтину Черкасову,
- Олександру Приданову,
- Віктору Лебединцю,
- Олександру Ковальчуку,
- Володимиру Блащуку,
- Денису Потапову.
Реєстрація кандидатів триває
Наразі реєстрація кандидатів триває. Як відомо документи до ЦВК для реєстрації кандидатами також подали:
- Володимир Зеленський (партія "Слуга народу");
- Інна Богословська (самовисування);
- Петро Симоненко (лідер Компартії України);
- Ігор Смешко (екс-глава СБУ);
- Юрій Дерев'янко (нардеп, партія "Воля");
- Олександр Соловйов (лідер партії "Розумна сила");
- Микола Габер (лідер "Патріотичної партії України");
- Дмитро Кас'яненко (керуючий партнер Юридичної компанії Касьяненко і партнери);
- Василь Чупей;
- Євген Андрухів.
Фото: скріншоти соцмереж
Крім того, про намір балотуватися заявляли Роман Бессмертний, нардеп Надія Савченко. Також про участь у виборах вчора, 29 січня 2019 року, оголосив чинний президент Петро Порошенко.
Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук зазначала, що бюджет виборів сформували з розрахунку участі у виборах у кінцевому підсумку 25 кандидатів.