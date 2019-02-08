Гнап: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Дмитро Гнап (УНІАН)

Центрвиборчком зареєстрував Гнапа кандидатом у президенти

Дата народження: 19 грудня 1977 року (41 рік)

Партія: "Сила людей"

Посада: член політичної партії "Сила людей"

Сім'я: одружений, троє дітей

Гнап на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Гнап на виборах 2019. Новини

8 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Дмитра Гнапа кандидатом у президенти.

Біографія

Гнап Дмитро Володимирович народився 19 грудня 1977 року в Донецьку. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (філософський факультет). Гнап працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах СТБ, "Перший національний", UBC.

У 2012 році Гнап заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках Гнап керував проектом "Слідство.інфо" на "Громадському".

Після Революції Гідності Гнап зайнявся журналістськими розслідуваннями, зокрема, одна з його передач була присвячена панамським офшорам Петра Порошенка.

Політична діяльність

У 2006 році Гнап балотувався у депутати Донецької облради від партії "Наша Україна", а також брав участь у парламентських виборах, але не пройшов.

У червні 2018 року Гнап оголосив, що йде в політику. У січні 2019 року на з'їзді партії "Сила людей" Гнапа висунули кандидатом у президенти.

Скандал

У січні 2019 року Гнап став фігурантом скандалу з грошима, які він не повернув журналістам "Слідство.інфо". Журналісти в 2015 році отримали грант у розмірі 15 тис. євро, які були перераховані на рахунок Гнапа в банку. Як заявив сам Гнап, гроші лежали в банку на "чорний день" і він не вносив їх у декларацію, оскільки гроші йому не належали. Разом з тим, спочатку планувалося витратити гроші на потреби армії. Але цього зроблено не було. На даний момент Гнап має перерахувати гроші на рахунок "Слідство.інфо".

Опубліковано Дмитром Гнапом Четвер, 7 лютого 2019 р.

Через цю ситуацію представники партії закликали Гнапа відмовитися від участі у виборах.

Гнап одружений на Наталії Пономарьовій, подружжя виховує трьох дітей: сина Данила і двох дочок Софію та Поліну.