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Юрій Тимошенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 11:14
Юрій Тимошенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Юрій Тимошенко (facebook.com/Юрій_Тимошенко)

Юрій Тимошенко йде на вибори як самовисуванець

Дата народження: 3 квітня 1961 року (57 років)

Партія: самовисуванець

Посада: народний депутат

Сім'я: одружений, має четверо дітей

Тимошенко на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Тимошенко на виборах 2019. Новини

Біографія

Юрій Володимирович Тимошенко народився 3 квітня 1961 року в с. Дивне (Російська Федерація), закінчив івано-франківське кооперативне професійно-технічне училище за спеціальністю "продавець-консультант".

Тимошенко працював експедитором, проводив ремонтні роботи, був робітником цеху підсобних промислів, художником-висотником, працював на громадських засадах водієм-експедитором.

З травня 2014 року - гвардієць Першого батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії.

Юрій Тимошенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Юрій Тимошенко (Facebook нардепа)

Політична діяльність

27 листопада 2014 року Тимошенко став народним депутом Верховної ради України VIII скликання, входив до складу "Народного фронту". 17 січня 2018 року "Народний фронт" виключив Тимошенко зі складу фракції у зв'язку з тим, що він вирішив балотуватися в президенти.

Юрій Тимошенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Юрій Тимошенко (Facebook нардепа)

Сім'я

Юрій Тимошенко одружений. У нього четверо дітей (два сини Валерій і Нестор і дві дочки Мар'яна і Любава).

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