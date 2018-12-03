Что нужно знать о выборах президента Украины 2019

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Этапы избирательной кампании 2019, кандидаты, рейтинги и правила голосования за президента Украины

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Все подробности о главных датах избирательной кампании, кандидаты и их предвыборные рейтинги, этапы голосования и где оно состоится - в материале РБК-Украина.

Президентские выборы 2019: календарь

Президентская кампания в Украине официально стартует в конце декабря 2018. Не позднее 30-го числа ЦИК даст объявление о начале избирательного процесса, а уже с 31 декабря кандидаты смогут выдвигаться на президентский пост.

Выборы президента Украины состоятся в марте-апреле 2019. Ключевые этапы кампании включают процесс регистрации, даты голосования и объявления результатов:

Начало избирательного процесса в Украине – 30 декабря.

Старт регистрации участников (партийных кандидатов или самовыдвиженцев) в Центризбиркоме – 31 декабря.

Заключительный день подачи регистрационных документов в ЦИК – 4 февраля 2019.

Завершение регистрации претендентов на президентский пост - 9 февраля 2019.

Первый тур голосования состоится в последнее воскресенье марта (31 числа).

Официальные результаты будут объявлены в срок до 10 апреля. Также к этой дате ЦИК будет принято решение о необходимости второго тура голосования.

Результаты голосования от 31 марта 2019 опубликуют в "Голосе України" и "Урядовому кур'єрі" до 13 апреля.

Второй тур, в случае, если не один из кандидатов не наберет 50%+1 голосов, пройдет 21 апреля

Протокол ЦИК по результатам второго тура обнародуют до 1 мая 2019.

Публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" – 4 мая.

После торжественной церемонии присяги в Верховной раде новый глава государства вступит в должность до 3 июня.

Выборы в Украине 2019: информация о кандидатах

Баллотироваться на президентский пост имеют право граждане, достигшие 35 лет, живущие в Украине в течение последних 10 лет, свободно владеющие украинским языком. Возможно выставление кандидатов от политических партий или же самостоятельное выдвижение.

Период проведения регистрации кандидатов в ЦИК продлится весь январь 2019. К 4 февраля года все желающие участвовать в избирательной кампании должны успеть подать все необходимые документы. Каждый кандидат в президенты должен предоставить паспорт, автобиографию, программу, заявление, а также внести залог в сумме 2,5 млн гривен. В случае проигрыша, данный денежный залог не возвращается.

Петр Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко имеет право баллотироваться на пост главы государства еще один раз. Четыре года назад (весной 2014-го) он одержал победу в первом туре досрочных выборов, набрав 54,7% голосов. Однако официально о решении про выдвижение своей кандидатуры на выборы президента Украины 2019 он намерен объявить уже после начала избирательной кампании.

О своих намерениях участвовать в президентской гонке 2019 некоторые политики заявили задолго до начала избирательной кампании.

Анатолий Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Так, глава "Гражданской позиции" и бывший министр обороны Анатолий Гриценко сообщил 10 мая 2018 года, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Гриценко отметил, что уже подготовил пакет решений для восстановления Украины в границах февраля 2014 года.

Роман Бессмертный

Фото: Роман Бессмертный (пресс-служба)

Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил о планах участия в избирательной кампании на пост следующего президента Украины 29 мая 2018 года. Своими основными направлениями деятельности на посту президента он считает пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства.

Юлия Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко о готовности выдвигаться на должность главы государства выборах объявила 20 июня 2018 года во время видеоконференции в Facebook. Тимошенко своими первыми шагами на посту президента называет проведение всеукраинского референдума и принятие новой Конституции.

Александр Шевченко

Фото: Александр Шевченко (facebook.com/pg/YaShevchenkoUa)

Соучредитель горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко 20 июля 2018 сообщил, что пойдет на выборы президента Украины с программой "Страна Достоинства и Правды", согласно которой намерен настаивать на криминальной ответственности топ-коррупционеров, а также продвигать законопроекты об импичменте президента.

Юрий Деревянко

Фото: Юрий Деревянко (УНИАН)

4 июля 2018 года депутат от партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко на своей странице в Facebook объявил о намерении идти в президенты Украины. По словам Деревянко, его целью на посту главы страны станет создание неоэкономической системы и цифрового государства.

Сергей Тарута

Фото: Сергей Тарута (УНИАН)

22 сентября 2018 года партия "Основа" провела съезд, на котором утвердила кандидатом в президенты лидера политсилы Сергея Таруту. Тарута является совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). В 2014 году занимал должность губернатора Донецкой области. После выборов в ноябре 2014-го прошел в Верховную раду как самовыдвиженец от 58 мажоритарного округа(Мариуполь).

Мишель Терещенко

Фото: Мишель Терещенко (УНИАН)

1 октября 2018 на пресс-конференции Мишель Терещенко (городской голова Глухова) объявил, что будет участвовать в президентской гонке. Он подчеркнул, что его цель - привлечь к руководству государством новых людей, а к существующим политсилам он присоединяться не намерен.

Андрей Садовый

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах 3 октября 2018 года. Среди основных пунктов его предвыборной кампании: мобилизация молодежи, борьба с коррупцией в политике и технологическая модернизация страны.

Илья Кива

Фото: Илья Кива (npu.gov.ua)

3 ноября 2018 на собрании Социалистической партии Украины ее председатель Илья Кива единогласно был выдвинут кандидатом в президенты. Сам Кива объявлял о своих планах на участие в выборах еще 23 октября 2017-го.

Юрий Бойко

Фото: Юрий Бойко (УНИАН)

Юрий Бойко выдвинут кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя". Его кандидатуру утвердили голосованием на совете политической силы 16 ноября 2018 года. Также в политсиле подчеркнули, что их представитель будет защищать интересы юго-восточной части Украины и русскоязычного населения.

Руслан Кошулинский

Фото: Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Кандидатуру заместителя председателя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского на предстоящие выборы президента Украины выдвинули 19 ноября 2018 года националисты (ВО "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и организация "С14").

Олег Ляшко

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко неоднократно заявлял СМИ о своих планах идти в президенты однако официально свои намерения участвовать в грядущей избирательной кампании еще не подтвердил.

Другие возможные кандидаты

После того, как националисты Всеукраинского объединения "Свобода", Правого сектора, ОУН, КУН и выдвинули единым кандидатом Руслана Кошулинского, Нацкорпус не поддержал их действия. Поэтому лидер Нацкорпуса и народный депутат VIII cозыва Андрей Билецкий также возможно выдвинет свою кандидатуру на выборы президента Украины.

Высокие рейтинги соцопросов предстоящих выборов президента 2019 у шоумена Владимира Зеленского и фронтмена музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Однако никаких официальных заявлений об участии в избирательной кампании ни Зеленский, ни Вакарчук не делали.

Ранее выражали свой интерес публично, но до настоящего момента официально не заявили о намерениях идти на президентские выборы в Украине Михаил Добкин, Инна Богословская, Сергей Каплин, Роман Насиров, Виктор Чумак, Надежда Саченко.

Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович 15 ноября 2018 года сообщил, что не намерен идти на выборы президента в Украине. После произошедшего объединения его политсилы с "Оппозиционной платформой" кандидатом на выборы 2019 единогласно был выдвинут Юрий Бойко.

Об отсутствии претензий на президентский пост также объявили Арсен Аваков, Владимир Гройсман, Олег Тягнибок, Владимир Омелян, Дмитрий Ярош.

Предвыборные рейтинги

Если бы президентские выборы в Украине прошли в следующее воскресенье, лидером голосования стала бы Юлия Тимошенко с отрывом от ближайших оппонентов практически в два раза.

Эти данные были собраны в ходе социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг". С 19 октября по 2 ноября 2018 в разных областях Украины опросили 10 тысяч респондентов, погрешность составила менее одного процента.

Лидера партии "Батькивщина" на президентских выборах собираются поддержать 12,7% всех опрошенных респондентов.

Вторую строчку рейтинга занимает Владимир Зеленский с 7,6% голосов.

Если действующий президент Петр Порошенко пойдет на выборы, за него проголосуют 6,3% избирателей.

6,2% респондентов поддерживают Анатолия Гриценко.

Выборы президента Украины 2019 могут завершиться четвертым местом для Юрия Бойко с 5,5% голосов.

Меньше 5% симпатий респондентов в народном опросе у Олега Ляшко (4,9%), Святослава Вакарчука (3,7%), Евгения Мураева (3,2%), Вадима Рабиновича (2,3%), Александра Шевченко (2,1%).

При этом 15,1% респондентов сообщили, что не собираются идти на выборы, не смогли ответить 21,5%, 9,1% отдали бы свой голос за другого кандидата.

Наибольший процент поддержки у Тимошенко в центральных и северных областях страны (по 18% и 17% голосов), самые низкие показатели на Донбассе (8%). Владимира Зеленского больше поддерживают на юге страны (10%). Киев (11%) и Галичина (9%) – регионы, где наблюдается наибольший процент поддержки у Петра Порошенко. У Анатолия Гриценко также больше симпатий на Галичине (12%). Юрия Бойко больше поддерживают на Донбассе и востоке Украины (12% и 9% соответственно).

Прогноз на выборы президента Украины также был составлен для случая, если состоится второй тур голосования. Результаты данного соцопроса показали, что Юлия Тимошенко может одержать победу во всех электоральным парах. В то же время, Петр Порошенко во всех прогнозируемых случаях проиграет конкурентам.

Соцопрос ноября 2018 показал следующие результаты для второго тура голосования президентских выборов:

Юлия Тимошенко (27%) - Анатолий Гриценко (20%).

Юлия Тимошенко (29%) – Петр Порошенко (14%).

Юлия Тимошенко (29%) – Юрий Бойко (16%).

Юлия Тимошенко (26%) - Владимир Зеленский (23%).

Владимир Зеленский (28%) - Петр Порошенко (15%).

Анатолий Гриценко (26%) - Петр Порошенко (14%).

Юрий Бойко (20%) - Петр Порошенко (17%).

Правила голосования в Украине

В соответствии с законодательством, избрание президента проводится путем тайного волеизъявлением граждан Украины, достигших совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня и дальнейшего голосования избиратель должен предоставить члену комиссии паспорт или другой документ, удостоверяющий украинское гражданство.

Выборы проводятся на избирательных участках по месту жительства. Они будут организованы в каждом городе и населенном пункте страны. Граждане Украины, находящиеся за границей, также имеют право участвовать в голосовании на специальных участках при дипломатических учреждениях.

В предвыборный период органами Государственного реестра составляются списки избирателей, где указываются данные граждан Украины от 18 лет, обладающих правом голоса. Избиратели могут проверить правильность внесенных данных, придя в участковую избирательную комиссию по месту прописки.

Время работы а также адрес избирательных участков указывается в приглашениях. Их вручают каждому избирателю в срок не позже, чем за 5 суток до проведения голосования.