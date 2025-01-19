Россияне потеряли за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага и его технику (Getty Images)
За сутки, с 18 на 19 января, потери армии РФ на фронте составили 1580 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 ББМ, 36 БпЛА и 76 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 818 740 (+1580) чел;
- танков - 9811 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 20 412 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 22 055 (+15) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1046 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 22 615 (+36) ед;
- крылатых ракет - 3051 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 401 (+76) ед;
- специальной техники - 3700 (+1) ед.
Напомним, по состоянию вечер, 18 января, на фронте на протяжении суток произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском направлении, а именно - 84.
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