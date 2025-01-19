Россияне потеряли за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

За сутки, с 18 на 19 января, потери армии РФ на фронте составили 1580 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 ББМ, 36 БпЛА и 76 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.25 ориентировочно составили:

Напомним, по состоянию вечер, 18 января, на фронте на протяжении суток произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском направлении, а именно - 84.

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