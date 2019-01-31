Богословська: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Інна Богословська (facebook.com/inna.bogoslovska)

ЦВК зареєструвала Богословську кандидатом у президенти

Дата народження: 5 серпня 1960 року (58 років)

Партія: самовисуванка

Посада: голова Всеукраїнської громадської організації "Віче України"

Сім'я: заміжня втретє, є дочка й онуки

Богословська на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Богословська на виборах 2019. Новини

30 січня 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Інну Богословську кандидатом у президенти .

Центрвиборчком зареєстрував Інну Богословську . 25 січня 2019 року екс-депутат Верховної ради України Інна Богословська подала документи про реєстрацію кандидатом на чергових виборах президента.

Біографія

Інна Германівна Богословська народилася 5 серпня 1960 року в Харкові. У 1982 році закінчила Харківський юридичний інститут, після чого почала практичну роботу юриста в Харківській обласній колегії адвокатів.

У 1991 році Богословська заснувала одну з перших у Харкові юридичних служб.

У 1994 році Богословська організувала "Міжнародну аудиторську службу", потім - консалтингову групу "Пруденс", яка надає економічну та юридичну допомогу підприємствам.

Богословська входить до складу правління Харківської обласної організації Спілки аудиторів України, член Спілки юристів України з моменту її створення у 1991 році. У 1997 році Богословська була обрана головою Харківської обласної організації і призначена заступником голови Союзу юристів України, з 2003 року - почесний президент Харківської обласної організації Спілки юристів України.

В 1998 році Богословська заснувала молодіжну громадську організацію "Молодіжний дім", в січні 2003 року ініціювала створення громадського об'єднання "Віче України".

Політична діяльність

У березні 1998 року Богословська була обрана народним депутатом України (третього скликання). У Верховній раді Богословська працювала у парламентському комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, була першим заступником голови бюджетного комітету. У 2001 році очолила Конституційно-демократичну партію, яка в 2005 році була перейменована в партію "Віче".

З травня 2003 по січень 2004 року очолювала Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

У листопаді 2006 року Богословську запросили до Комітету реформ при Кабінеті міністрів України. У квітні 2007 року Богословська була призначена заступником міністра юстиції України, займалася питаннями соціальної політики.

У 2007 році Богословська була висунута з'їздом партії "Віче" у першу п'ятірку виборчого списку Партії регіонів на дострокових парламентських виборах, обрана народним депутатом від ПР, працювала першим заступником голови комітету з питань культури і духовності.

У 2010 році брала участь у президентських виборах, за підсумками виборів зайняла 10 місце.

У жовтні 2012 року Богословська була переобрана народним депутатом України від Партії регіонів. У 2013 році Богословська заявила про вихід з Партії регіонів. З травня 2014 року займається волонтерською діяльністю.

Фото: Інна Богословська (facebook.com/inna.bogoslovska)

Батько Інни Богословської - полковник у відставці, викладач військового вузу, службовець; мати - юрист.

Перший чоловік Богословської - юрист Анатолій Вабьядочь. Від першого шлюбу у Богословської є дочка Анастасія. Другий чоловік - харківський художник та дизайнер Юрій Ринтовт. Третій чоловік - політик Володимир Мельниченко. Богословська має двох онуків Олександра та Поліну.

Фото: Інна Богословська з сім'єю (instagram.com/innabogoslovskaya/)