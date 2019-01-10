Богомолець: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець заявила про те, що йде в президенти, 6 грудня 2018 року

Дата народження: 22 березня 1966 року (52 роки)

Партія: "Блок Петра Порошенко"

Посада: голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я

Сім'я: заміжня, четверо дітей

Богомолець на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Богомолець на виборах 2019. Новини

6 грудня 2018 року народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ольга Богомолець у себе в Facebook записала відеоролик, в якому оголосила, що буде балотуватися на пост президента України. За словами Богомолець, вона йде в президенти, щоб "принести Україні справедливість".

Нагадаємо, вибори президента 2019 заплановані в Україні на 31 березня, а передвиборна кампанія офіційно стартує вже в кінці грудня.

Біографія

Ольга Вадимівна Богомолець народилася 22 березня 1966 року в Києві в родині потомствених медиків. Її батько і мати – доктора медицини, а прадід – відомий СРСР академік Олександр Богомолець.

Після школи Ольга поступила в Київський медінститут ім. А. Богомольця (лікувальна справа), який закінчила з відзнакою в 1989 році.

У 1989-1991 роках проходила клінічну ординатуру.

Свій шлях у медицині Богомолець починала з лікаря-дерматолога в київському кожвендиспансері. Крім цього, на початку 90-х вона працювала лікарем-консультантом в міністерстві внутрішніх справ: займалася вивченням дерматологічних розладів у службовців, які перебували на ЧАЕС.

У 1993-1994 роках Богомолець виїхала до США, де продовжила своє медичне навчання.

Після повернення в Україну Ольга Вадимівна заснувала клініку лазерної медицини в Києві, нині відому як Інститут дерматології та косметології доктора О. Богомолець.

У 2003 році Ольга отримала ступінь доктора медичних наук за спеціальністю "Шкірні і венеричні хвороби".

З грудня 2004 року по жовтень 2005 року - була особистим лікарем президента України Віктора Ющенка.

З 2009 року - організатор і координатор міжнародної програми Європейської Академії Дерматології "Евромеланома – День меланоми в Україні.

Ольга Богомолець - член Американської академії дерматології, Європейської академії дерматології і венерології, Нью-Йоркської академії наук. Автор понад 70 науково-дослідних робіт. Також у неї 9 патентів на винаходи у сфері дерматології.

Політична діяльність

Вперше почала займатися активною громадською та політичною діяльністю під час Революції гідності.

Ольга надавала медичну допомогу постраждалим активістам, а також організовувала доставку поранених в госпіталі. Вона також є автором "Медичного довідника Майдану", який став "настільною книгою" для учасників акцій протесту. У ньому були зібрані основні правила поведінки при низькій температурі повітря, а також поради, як захистити себе при побитті і при "газової атаки".

Під час протестів на Майдані Богомолець також очолила громадський рух лікарів "Швидка медична допомога" і створила перший мобільний пункт допомоги активістам. Крім цього, за її ініціативою був заснований "Центр координації та реабілітації поранених". Завдяки його роботі поранені були вивезені за кордон для надання необхідної медичної допомоги: протезування, лікування і реабілітації.

20 лютого 2014 року Богомолець організувала в польових умовах госпіталь в готелі "Україна", в якому надавалась оперативна допомога постраждалим.

У лютому того ж року в ході формування нового уряду Ольга відмовилася зайняти посаду першого віце-прем'єра з гуманітарних питань.

У березні 2014-го Богомолець заявила, що буде балотуватися на посаду президента України як самовисуванець. За підсумками виборів вона набрала лише 1,9% голосів, посівши 8-е місце серед кандидатів.

1 вересня 2014 року Порошенко, який переміг на позачергових виборах президента, призначив Богомолець своїм радником з гуманітарних питань. На цій посаді вона пробула до 19 грудня 2018 року.

На дострокових виборах у Верховну раду-2014 Ольга балотувалася за списками "Блоку Петра Порошенка".

З листопада 2014-го - народний депутат ВР VIII скликання, а з 4 грудня - голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

Богомолець не раз затято критикувала в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун за проведені нею реформи та закликала відправити її у відставку. У відповідь Супрун звинувачувала Богомолець у блокуванні проведених нею змін.

Скандали

У 2007 році в місті Радомишль (Житомирська область) Богомолець заснувала історико-культурний комплекс "Замок Радомисль", навколо якого згодом розгорівся гучний скандал.

У липні 2013-го Богомолець запідозрили в замовленні побиття відомого в Радомишлі правозахисника, активіста партії "Демальянс" Віктора Топольницького. Сама Ольга стверджувала, що до побиття не мала ніякого відношення.

Як повідомлялося, на Віктора Топольницького напали четверо невідомих в день судового засідання по справі проти Богомолець.

Перед цим правозахисник звинувачував Богомолець в незаконному захопленні земель навколо річки Міка, на берегах якої стоїть музей "Замок Радомисль". За його словами, Ольга примушувала мешканців платити за прохід до річки через огороджений парк.

5 березня 2014 року в мережі з'явився запис телефонної розмови міністра закордонних справ Естонії Урмаса Паета і верховного представника ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон. Як говорить Пает на записі, є інформація, що снайперів, які стріляли у мітингувальників і правоохоронців, найняли з боку нинішньої київської влади. Він додав, що дану гіпотезу йому висловила Ольга Богомолець. Та, у свою чергу, все заперечувала.

Сім'я

У Ольги Богомолець четверо дітей: син Андрій (від першого шлюбу, батько - лікар), дочки Катерина і Анна (від другого шлюбу, батько - американець українського походження), Софія (від третього шлюбу, батько - юрист і колекціонер Олексій Шереметьєв).

Зараз Ольга полягає в четвертому шлюбі з Ігорем Кирилюком. Він – адвокат, президент адвокатської фірми "Паритет".