Тимошенко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Першим кроком в якості президента Тимошенко планує провести всеукраїнський референдум і прийняти нову Конституцію

Дата народження: 27 листопада 1960 року (58 років)

Партія: ВО "Батьківщина"

Посада: лідер ВО "Батьківщина"

Освіта: Дніпропетровський державний університет

Сім'я: заміжня, має доньку

Тимошенко на виборах 2019. Рейтинги

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Тимошенко на виборах 2019. Рейтинги

13 листопада 2018 року. Якщо б вибори президента України проводилися у листопаді, то 12,7% українців віддали свої голоси за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко. У першій трійці також шоумен Володимир Зеленський (7,6%), чинний президент Петро Порошенко (6,3%) і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,2%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". Крім того, Тимошенко перемагає в усіх електоральних парах при виході у другий тур.

Якщо б вибори президента України проводилися у листопаді, то 12,7% українців віддали свої голоси за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко. У першій трійці також шоумен Володимир Зеленський (7,6%), чинний президент Петро Порошенко (6,3%) і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,2%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". Крім того, Тимошенко перемагає в усіх електоральних парах при виході у другий тур. 1 листопада 2018 року . За лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 13,4% українців. На другому місці – шоумен Володимир Зеленський (7,6%), на третьому - чинний президент Петро Порошенко і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (7%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". У другому турі виборів Тимошенко перемагає усіх можливих суперників, крім Анталія Гриценко.

. За лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 13,4% українців. На другому місці – шоумен Володимир Зеленський (7,6%), на третьому - чинний президент Петро Порошенко і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (7%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". У другому турі виборів Тимошенко перемагає усіх можливих суперників, крім Анталія Гриценко. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко про свої президентські амбіції офіційно оголосила ще 20 червня 2018 року під час відеоконференції в Facebook. Першим кроком в якості президента Тимошенко планує провести всеукраїнський референдум і прийняти нову Конституцію.

Біографія

Юлія Володимирівна Тимошенко народилася 29 листопада 1960 року в місті Дніпро. Виховувалася мамою Людмилою Миколаївною, яка працювала диспетчером у таксопарку. Батько, Володимир Абрамович, пішов з сім'ї, коли Юлі було 3 роки.

При народженні Юлія Володимирівна носила прізвище Григян, але в старших класах взяла дівоче прізвище матері Телегіна.

Фото: Юлія Тимошенко в юності (УНІАН)

Після школи пішла навчатися у Дніпропетровський гірничий інститут, але була відрахована за неуспішність з вищої математики. Ще через рік вступила до Дніпропетровського державного університету на економічний факультет, який закінчила з відзнакою.

У 1999 році Тимошенко захистила кандидатську дисертацію на тему "Державне регулювання податкової системи".

Бізнес

На зорі своєї трудової діяльності починає цікавитися бізнесом. Вже будучи заміжньою за Олександром Тимошенко, в 1988 році Юлія Володимирівна відкриває салон відеопрокату. Через рік подружжя створюють молодіжний центр "Термінал", в якому Тимошенко працювала комерційним директором.

У 1991-му разом із чоловіком заснувала корпорацію "Український Бензин". З 1991-го - комерційний, потім гендиректор "Корпорації Український бензин" (КУБ), яке займалося реалізацією паливно-мастильних матеріалів.

Заручившись підтримкою тодішнього губернатора Дніпропетровської області Павла Лазаренка, у 1995-1996-му Тимошенко очолює створену на базі КУБ корпорацію "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ). Основним видом діяльності ЄЕСУ стає експорт продукції українських компаній (головним чином на російський ринок) в обмін на енергоресурси.

Політична діяльність

У 1997 році Тимошенко вперше стає народним депутатом партії "Громада" Павла Лазаренка, а вже у 1999-му створює всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", на чолі якого вперше потрапляє в уряд. Тоді її призначають віце-прем'єром з питань ПЕК в уряді Віктора Ющенка.

Фото: лідер партії "Громада" Павло Лазаренко та голова тіньового кабінету партії Юлія Тимошенко під час з'їзду партії в Києві, 1997 рік (УНІАН)

Фото: віце-прем'єр Тимошенко разом з губернатором Луганської обл. Єфремовим робить на вертольоті обліт шламонакопичувачів збагачувальних фабрик Луганської обл. 29 липня 2000 (УНІАН)

У лютому 2001-го була вперше заарештована за підозрою в несплаті податків і контрабанді російського газу. Через 42 доби її звільнили, так як суд визнав усі звинувачення необґрунтованими.

Після виходу на свободу Тимошенко йде в опозицію і активно виступає проти президента Леоніда Кучми, заснувавши Форум народного порятунку (ФНП). Пізніше на базі Форуму був створений "Блок Юлії Тимошенко" (БЮТ), який пройшов у парламент на виборах 2002.

З початком протестів на Майдані у 2005 році Тимошенко активно підтримує кандидата в президенти Віктора Ющенка і стає лідером "Помаранчевої революції". Після перемоги Ющенка на президентських виборах для Юлії Володимирівни наступають золоті часи. Вона стає першою жінкою-прем'єром за всю історію незалежності країни. Зростає її популярність і за кордоном: американський журнал Forbes називає Тимошенко третьою найвпливовішою жінкою планети.

Фото: Тимошенко, Ющенко і Порошенко під час Помаранчевої революції, 2004 рік (УНІАН)

Однак політичний злет Тимошенко тривав недовго: вже у вересні 2005-го через внутрішній конфлікт між гілками влади Ющенко відправляє уряд Тимошенко у відставку.

На виборах у Верховну раду 2006 БЮТ обганяє "Партію регіонів", набравши більше 22% голосів. "Помаранчева коаліція" знову займає в парламенті більшість, а Тимошенко стає головним опозиціонером країни.

Після дострокових виборів у Раду у 2007 році, Тимошенко знову очолює Кабінет міністрів, підписавши, серед іншого, скандальну газову угоду з "Газпромом".

Фото: прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та перший віце-прем’єр Олександр Турчинов під час зустрічі з сім’ями загиблих внаслідок аварії на шахті ім. О. Засядька в Донецьку, 23 грудня 2007 року (УНІАН)

На початку 2010-го Юлія Володимирівна програє президентські вибори Януковичу, після чого ВР відправляє її уряд у відставку, а проти неї самої порушують низку кримінальних справ.

У лютому 2014-го після повалення режиму Віктора Януковича Тимошенко повертається у велику політику.

Скандали

Мабуть, одним з найбільш гучних для Тимошенко став "газовий скандал", за що екс-прем'єр поплатилася тюремним ув'язненням.

Довгі роки Київ і Москва намагалися дійти згоди з приводу ціни на газ, але всі спроби виявилися малоуспішними. Бажання Росії підвищити ціну до 418 доларів за 1 тис кубометрів стикалося з небажанням України платити більше 210 доларів. В результаті новий 2009 рік почався для України з двотижневої газової війни з РФ, яка поставила під загрозу постачання блакитного палива в країну.

Фото: Юлія Тимошенко і Володимир Путін (premier.gov.ru)

У січні 2009-го без погодження з Кабінетом міністрів Тимошенко проводить переговори з прем'єром Володимиром Путіним, в результаті яких підписує контракти про нову ціну на газ. Сторони домовилися перейти до прямих контрактів між "Газпромом" і "Нафтогазом" (без посередника "Росукренерго"), а також до формульного принципу формування ціни на газ, характерного для європейських країн. В результаті – нова базова ціна на російський газ для України стає 450 доларів за 1 тис кубометрів (середня ціна в 2009 році - 232 долара).

Ці контракти піддалися жорсткій критиці всередині країни. Опоненти прем'єра називали їх "кабальними" для країни. Вище керівництво країни визнало, що прем'єр перевищила свої службові повноваження та порушила закон.

11 жовтня 2011 року Тимошенко була засуджена до 7 років тюремного ув'язнення. Обвинувачення стверджувало, що умови підписаних документів призвели до збитків держави на 189,5 мільйонів доларів.

Лише після Евромайдану і відсторонення від влади Януковича Тимошенко звільнили, а Верховний суд закрив "газову справу" за відсутністю складу злочину.

У 2009 році Тимошенко потрапила в комічну ситуацію під час запису звернення до українців після провалу у створенні коаліції між БЮТ і "Партією регіонів". На відео політик нервово скаржиться на те, що зник текст із суфлера.

Після появи відео в інтернеті шеф-редактор програми "Репортер" Нового каналу Володимир Павлюк був звільнений з посади.

Ще в студентстві Юлія Володимирівна вийшла заміж за підприємця Олександра Тимошенко. 20 лютого 1980 року у них народилася дочка Євгенія.

Фото: Тимошенко з сім'єю (ba.org.ua, УНІАН)

27 червня 2016 року Юлія Тимошенко стала бабусею, у неї народилася онука Єва.