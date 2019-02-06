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Носенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    06.02.2019 - 10:33
Носенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Сергій Носенко (facebook.com/smnosenko)

Носенко йде на вибори як самовисуванець

Дата народження: 28 вересня 1969 року (49 років)

Партія: самовисуванець

Посада: старший керуючий директор International Investment Partners

Носенко на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Носенко на виборах 2019. Новини

5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Носенка кандидатом у президенти.

Біографія

Сергій Михайлович Носенко народився в Києві 28 вересня 1969 року. У 1992 році закінчив Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (магістратура в області комп'ютерних наук і систем автоматизованого проектування). У 2001 році Носенко отримав другу ступінь магістра в галузі управління міжнародними економічними відносинами в Українській академії зовнішньої торгівлі.

У 1994-2011 роках Носенко обіймав керівні посади в міжнародному фінансовому холдингу Coris Group (Франція). Також Носенко очолював розвиток компанії в країнах СНД і Балтії, керував M&А операціями компанії в ряді пострадянських держав, брав участь у створенні та управлінні інвестиційними проектами в 30 країнах світу.

У 2011 році Носенко приєднався до міжнародної інвестиційної компанії International Investment Partners зі штаб-квартирою в США. Компанія займається стратегічним і фінансовим консалтингом, інвестбанкингом, антикризовим управлінням у різних сферах.

Носенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Сергій Носенко (facebook.com/asavkinjustice)

Носенко є одним із засновників громадської організації "Розвиток", під цим брендом Носенко будує в Україні мережу креативних хабів.

Носенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Сергій Носенко (facebook.com/rozvytok.coworking.kharkiv)

Носенко також обіймав посаду координатора з економічних питань "Антикорупційного руху Валентина Наливайченка".

Політична діяльність

В 2016 році Сергій Носенко брав участь у довиборах у Верховну раду України на 151 одномандатному виборчому окрузі (Полтавська область) як кандидат-самовисуванець.

5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Носенка кандидатом у президенти. Він йде на вибори як самовисуванець.

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