Носенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Носенко йде на вибори як самовисуванець
Дата народження: 28 вересня 1969 року (49 років)
Партія: самовисуванець
Посада: старший керуючий директор International Investment Partners
Носенко на виборах 2019. Новини
5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Носенка кандидатом у президенти.
Сергій Михайлович Носенко народився в Києві 28 вересня 1969 року. У 1992 році закінчив Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (магістратура в області комп'ютерних наук і систем автоматизованого проектування). У 2001 році Носенко отримав другу ступінь магістра в галузі управління міжнародними економічними відносинами в Українській академії зовнішньої торгівлі.
У 1994-2011 роках Носенко обіймав керівні посади в міжнародному фінансовому холдингу Coris Group (Франція). Також Носенко очолював розвиток компанії в країнах СНД і Балтії, керував M&А операціями компанії в ряді пострадянських держав, брав участь у створенні та управлінні інвестиційними проектами в 30 країнах світу.
У 2011 році Носенко приєднався до міжнародної інвестиційної компанії International Investment Partners зі штаб-квартирою в США. Компанія займається стратегічним і фінансовим консалтингом, інвестбанкингом, антикризовим управлінням у різних сферах.
Фото: Сергій Носенко (facebook.com/asavkinjustice)
Носенко є одним із засновників громадської організації "Розвиток", під цим брендом Носенко будує в Україні мережу креативних хабів.
Фото: Сергій Носенко (facebook.com/rozvytok.coworking.kharkiv)
Носенко також обіймав посаду координатора з економічних питань "Антикорупційного руху Валентина Наливайченка".
В 2016 році Сергій Носенко брав участь у довиборах у Верховну раду України на 151 одномандатному виборчому окрузі (Полтавська область) як кандидат-самовисуванець.
5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Носенка кандидатом у президенти. Він йде на вибори як самовисуванець.