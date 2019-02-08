Петров: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Петров балотується в президенти як самовисуванець
Дата народження: 1977 року народження (42 роки)
Партія: самовисуванець
Посада: продюсер ТОВ "Люмпен продакшн"
Сім'я: одружений, є донька
Петров на виборах 2019. Новини
Політтехнолог і блогер Володимир Петров родом з Кривого Рогу, закінчив Криворізький технічний університет. Петров працював на телебаченні, вів блог в "Живому журналі" під ніком Lumpen, а потім "Люмпен-шоу" на YouTube, також Петров YouTube запустив проект - "Ісландія".
2 лютого 2019 року Петров подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на пост президента України, 7 лютого він був зареєстрований. Петров йде на вибори як самовисуванець.
Фото: facebook.com/greatlumpen
Володимир Петров підозрюється в організації секс-скандалу за участю чоловіка заступника Держбюро розслідувань Ольги Варченко Олександра.
Як відомо, Петров, а також блогер Олександр Барабошко були затримані в Києві у листопаді 2018 року.
Стедентка КПІ Наталія Бурейко на своїй сторінці в Facebook опублікувала "листування" з Олександром Варченком в Tinder, в якому він нібито погрожував їй. Варченко, в свою чергу, все заперечував. Пізніше Бурейко видалила публікацію і вибачилася перед Варченко. Петрова і Барабошко підозрюють в організації цього скандалу, вони були затримані і згідно з рішенням суду Петрова відправили під домашній арешт, а Барабошко вийшов під заставу в 3 млн гривень.
Фото: Володимир Петров (РБК-Украина, Сергій Грішин)
Крім того, в жовтні 2017 року лідер партії "За життя" Вадим Рабінович звинувачував Петрова в організації провокацій.
Володимир Петров одружений, виховує доньку.