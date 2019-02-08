Петров: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Володимир Петров (facebook.com.greatlumpen)

Петров балотується в президенти як самовисуванець

Дата народження: 1977 року народження (42 роки)

Партія: самовисуванець

Посада: продюсер ТОВ "Люмпен продакшн"

Сім'я: одружений, є донька

Петров на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Петров на виборах 2019. Новини

7 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Володимира Петрова кандидатом на пост президента України.

Біографія

Політтехнолог і блогер Володимир Петров родом з Кривого Рогу, закінчив Криворізький технічний університет. Петров працював на телебаченні, вів блог в "Живому журналі" під ніком Lumpen, а потім "Люмпен-шоу" на YouTube, також Петров YouTube запустив проект - "Ісландія".

Політична діяльність

2 лютого 2019 року Петров подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на пост президента України, 7 лютого він був зареєстрований. Петров йде на вибори як самовисуванець.

Фото: facebook.com/greatlumpen

Скандали

Володимир Петров підозрюється в організації секс-скандалу за участю чоловіка заступника Держбюро розслідувань Ольги Варченко Олександра.

Як відомо, Петров, а також блогер Олександр Барабошко були затримані в Києві у листопаді 2018 року.

Стедентка КПІ Наталія Бурейко на своїй сторінці в Facebook опублікувала "листування" з Олександром Варченком в Tinder, в якому він нібито погрожував їй. Варченко, в свою чергу, все заперечував. Пізніше Бурейко видалила публікацію і вибачилася перед Варченко. Петрова і Барабошко підозрюють в організації цього скандалу, вони були затримані і згідно з рішенням суду Петрова відправили під домашній арешт, а Барабошко вийшов під заставу в 3 млн гривень.

Фото: Володимир Петров (РБК-Украина, Сергій Грішин)

Крім того, в жовтні 2017 року лідер партії "За життя" Вадим Рабінович звинувачував Петрова в організації провокацій.

Володимир Петров одружений, виховує доньку.