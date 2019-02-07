Кармазін: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Кармазіна кандидатом у президенти
Дата народження: 21 вересня 1957 року (61 рік)
Партія: самовисуванець
Посада: президент громадської організації "Інститут права і суспільства"
Сім'я: одружений, двоє дітей
Кармазін на виборах 2019. Новини
Юрій Анатолійович Кармазін народився 21 вересня 1957 року в Звенигородці (Черкаська область), закінчив Одеський державний університет. У 1980 році працював помічником прокурора Центрального району Одеси, в 1982 році Кармазіна призначили помічником прокурора Одеської області, а потім заступником спеціального прокурора в Одесі, прокурором Приморського району Одеси, суддею Одеського обласного суду.
У 1994 році Кармазін був обраний народним депутатом Верховної ради України. Також він пройшов у Раду на парламентських виборах в 1998 році.
У 1999 році Кармазін був обраний головою Партії захисту вітчизни, яку очолює донині. Крім того, в 1999 році Кармазін брав участь у президентських виборах, зайняв 10-е місце. Кармазін брав активну участь в акції "Україна без Кучми".
У 2002 році Кармазін був обраний нардепом в третій раз, він пройшов у Раду за списками блоку партії "Наша Україна".
Фото: Юрій Кармазін (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)
На парламентських виборах 2006 року Кармазин очолював виборчий список Блоку Юрія Кармазіна, в Раду не пройшов. Крім того, в 2006 році він брав участь у виборах мера Києва, зайняв 4 місце.
У 2007 році Кармазін пройшов у Раду за списком блоку партії "Наша Україна - Народна Самооборона".
Фото: Юрій Кармазін (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)
На даний момент Кармазін очолює громадську організацію "Інститут права і суспільства".
Кармазін одружений, виховує двох дочок.