Кармазін: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Юрій Кармазін (rupor.od.ua)

ЦВК зареєструвала Кармазіна кандидатом у президенти

Дата народження: 21 вересня 1957 року (61 рік)

Партія: самовисуванець

Посада: президент громадської організації "Інститут права і суспільства"

Сім'я: одружений, двоє дітей

Кармазін на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Кармазін на виборах 2019. Новини

7 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Юрія Кармазіна кандидатом у президенти України.

Біографія

Юрій Анатолійович Кармазін народився 21 вересня 1957 року в Звенигородці (Черкаська область), закінчив Одеський державний університет. У 1980 році працював помічником прокурора Центрального району Одеси, в 1982 році Кармазіна призначили помічником прокурора Одеської області, а потім заступником спеціального прокурора в Одесі, прокурором Приморського району Одеси, суддею Одеського обласного суду.

Політична діяльність

У 1994 році Кармазін був обраний народним депутатом Верховної ради України. Також він пройшов у Раду на парламентських виборах в 1998 році.

У 1999 році Кармазін був обраний головою Партії захисту вітчизни, яку очолює донині. Крім того, в 1999 році Кармазін брав участь у президентських виборах, зайняв 10-е місце. Кармазін брав активну участь в акції "Україна без Кучми".

У 2002 році Кармазін був обраний нардепом в третій раз, він пройшов у Раду за списками блоку партії "Наша Україна".

Фото: Юрій Кармазін (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)

На парламентських виборах 2006 року Кармазин очолював виборчий список Блоку Юрія Кармазіна, в Раду не пройшов. Крім того, в 2006 році він брав участь у виборах мера Києва, зайняв 4 місце.

У 2007 році Кармазін пройшов у Раду за списком блоку партії "Наша Україна - Народна Самооборона".

Фото: Юрій Кармазін (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)

На даний момент Кармазін очолює громадську організацію "Інститут права і суспільства".

Кармазін одружений, виховує двох дочок.