Зеленський: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Про свою участь у виборах Зеленський заявив в ефірі новорічного випуску "Вечірнього кварталу"

Дата народження: 25 січня 1978 року (40 років)

Посада: шоумен, лідер студії "Квартал -95"

Освіта: Київський економічний університет

Сім'я: одружений, двоє дітей

Зеленський на виборах 2019. Новини

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Зеленський на виборах 2019. Новини

Чутки про те, що Володимир Зеленський буде брати участь у президентській гонці, ходили з осені 2017 року. Офіційно про свою участь у виборах він заявив за хвилину до нового року в ефірі святкового випуску "Вечірнього кварталу".

28 жовтня 2018 року Зеленський вперше публічно висловився про свою участь у президентських виборах 2019 на концерті "Вечірнього кварталу". "Я йти в президенти не хо... ча, подивимося...", - неоднозначно заявив шоумен.

За даними соцопитувань, Зеленський зараз у трійці лідерів президентських рейтингів.

Біографія

Зеленський Володимир Олександрович народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі в сім'ї домогосподарки і викладача.

У дитинстві він навчався в гімназії з поглибленим вивченням англійської мови, грав у театральних виставах і був гітаристом у шкільному ансамблі.

Після школи поступив в місцеву філію Київського економічного університету на юридичний факультет, але за фахом так і не працював.

Ще в студентські роки Зеленський почав проявляти свої творчі здібності. Його помітили і запросили ставити танцювальні номери у команді КВН "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит". Через деякий час Зеленський і сам почав виступати в номерах. Одночасно із Зеленським у команду прийшли майбутні актори студії "Квартал-95" Денис Манжосов, Юрій Крапов, Олександр Пікалов.

У 1997 році вони відокремилися від "Транзиту" і створили свою команду "95-й квартал". Зеленський став у ній і капітаном, і актором, і автором багатьох номерів.

З 1998 року "95 квартал" виступає у Вищій лізі КВК, набираючи все більшої популярності. Проте у 2003 році між "95 кварталом" та компанією Амік, що належить Олександру Маслякову, виник конфлікт. Зеленському запропонували залишитися в КВН, але без команди - в якості автора і редактора. Він відмовився і залишив КВК.

В кінці 2003 року "95 кварталом" зацікавилися українські телеканали.

"1+1" запропонував "квартальникам" зробити серію концертів, які складаються з кращих номерів команди. Так команда КВН була перетворена в студію "95 квартал", керівником і власником якої став Володимир Зеленський.

У 2005 році на екрани вийшла передача "Вечірній квартал". Програма швидко стала рейтинговою, а студія Зеленського випускає нові проекти: "Бійцівський клуб", "Вечірній Київ", "Україно, вставай", пише сценарії для телепередач ("Пісня року", "Полундра"), мюзиклів ("За двома зайцями", "Три мушкетери", "Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї"), фільмів, корпоративів.

На цей час припадає пік популярності Зеленського. Його все частіше запрошують стати учасником різних проектів і телешоу.

У 2006 році він прийняв участь і переміг у "Танцях з зірками", де виступав з дворазовою чемпіонкою світу з бальних танців Оленою Шоптенко.

У 2010 році Зеленський почав зніматися в телепередачі "Розсміши коміка", а через рік став співведучим Філіпа Кіркорова в російській версії шоу Х-фактор – "Фактор А".

З 2008 року Зеленський також активно знімався в кіно ("Любов великим місті", "Ржевський проти Наполеона", "Службовий роман. Наш час", "8 перших побачень", "8 нових побачень").

Бізнес

З 2010 року Зеленський став генпродюсером "Інтера" і активно займався медіабізнесом. Самий його великий продюсерський проект – "Вечірній квартал".

На другому місці –фільми та серіали "Студії квартал 95" ("Свати", "Службовий роман. Наш час", "Слуга народу").

Крім ТБ-проектів, у компанії є мультиплікаційна студія, яка займається виробництвом анімаційних проектів "Кварталу", а також робить ряд робіт для реклами.

Ще одне велике підрозділ - "Квартал-Концерт" - одна з найбільших в Україні компаній, яка займається організацією концертів топ-зірок українського шоу-бізнесу.

Політична діяльність

1 грудня 2017 року в Україні зареєстрували нову партію "Слуга народу". За даними аналітичної системи YouControl, її керівником став Баканов Іван Геннадійович, який є юристом "Квартал 95" з 2013 року.

Сам Зеленський тоді запевняв, що це "поки не політичний проект, а юридичний нюанс", що потрібно було випередити незнайомих йому людей, які ще влітку 2017 року хотіли скористатися брендом "Кварталу" та зареєструвати таку політичну силу.

31 грудня 2018 року в ефірі новорічного випуску програми "Вечірній квартал" буквально за хвилину до нового року Зеленський оголосив про те, що йде на вибори президента України 2019.

Скандали

Гуморист Володимир Зеленський не раз опинявся в центрі скандалів.

У вересні 2016 року хвилю громадського обурення викликало виступ Зеленського в Юрмалі, в якому він зобразив президента жебраком, а порівняв Україну з "актрисою з німецьких фільмів для дорослих".

У 2017 році Зеленський почав роботу над новим сезоном серіалу "Свати". Однак тоді популярний ситком опинився під загрозою заборони, після того як СБУ заборонила в'їзд в Україну одного з головних акторів серіалу Федору Добронравову. Причиною називалася публічна підтримка актором анексії Криму і незаконне відвідування півострова.

29 листопада 2011 року Держкіно скасувало держреєстрацію і заборонило серіал "Свати".

У відповідь Зеленський розмістив у Facebook гнівне звернення до української влади.

Сім'я

Зеленський одружений на Олені Кияшко. Вони знайомі зі школи, вчилися в паралельних класах.

Офіційно пара одружилася в 2003 році, після того як команда "95 квартал" пішла з КВК. Через рік Зеленський став батьком доньки Саші. У 2013 році Олена народила сина Кирила (21 січня 2013).