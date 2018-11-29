Ляшко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Ляшко займає шосте місце в президентському рейтингу станом на листопад 2018 року

Дата народження: 3 грудня 1972 року (45 років)

Партія: "Радикальна партія"

Посада: лідер "Радикальної партії"

Освіта: Харківський педагогічний університет ім. Г. Сковороди

Сім'я: одружений, є дочка

Ляшко на виборах 2019. Рейтинги

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Ляшко на виборах 2019. Рейтинги

13 листопада 2018 року . Якби вибори президента України проводилися у листопаді, то лише 4,9% українців віддали б свої голоси за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Таким чином він займає лише шосте місце в президентському рейтингу. У першій трійці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і діючий президент Петро Порошенко (6,3%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соцгрупи "Рейтинг".

. Якби вибори президента України проводилися у листопаді, то лише 4,9% українців віддали б свої голоси за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Таким чином він займає лише шосте місце в президентському рейтингу. У першій трійці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і діючий президент Петро Порошенко (6,3%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соцгрупи "Рейтинг". 1 листопада 2018 року . За лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка проголосували б 5,7% українців - це шосте місце в президентському рейтингу. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг".

. За лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка проголосували б 5,7% українців - це шосте місце в президентському рейтингу. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". Ляшко не раз ділився з журналістами своїми президентськими планами, проте офіційно ще не оголошував, що йде в президенти. Початок виборчої кампанії 2019 у цьому році припадає на останній день минулого року - 31 грудня.

Біографія

Олег Валерійович Ляшко народився 3 грудня 1972 року в Чернігові. З дитинства виховувався у дитячому будинку та школах-інтернатах, а після - вчився в технікумі на тракториста.

В кінці 1980-х зайнявся журналістикою: писав статті для газети "Комуністична праця", а також стажувався на "Радіо Свобода".

У 1990-1996 роках працював кореспондентом, редактором газет "Молода гвардія", "Комерційні вісті", "Правда України".

Фото: Олег Ляшко (facebook.com/O.Liashko)

З 1996 року обіймав посаду головного редактора газети "Політика". У 1999 році видання було закрито.

У 1998 році закінчив Харківський педуніверситет ім. Г. Сковороди і отримав диплом юриста.

Фото: редактор опозиційної газети "Політика" Олег Ляшко в залі Печерського райсуду Києва 23 грудня 1999 (УНІАН)

З 2000 по 2006 рік – головний редактор газети "Свобода".

Політична діяльність

У великій політиці Олег Ляшко засвітився в 2006 році, коли висунув свою кандидатуру на виборах у Верховну раду від Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ), а після – пройшов до парламенту і став головою підкомітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи.

Фото: нардеп від фракції БЮТ Олег Ляшко на прес-конференції 24 липня 2006 року (УНІАН)

З липня 2009 року - заступник голови Комітету ВР з питань бюджету.

У жовтні 2010 року був виключений з БЮТ. За офіційною інформацією - за співпрацю з правлячою коаліцією, а за неофіційною – через скандальне відео з прокурорського допиту, на якому політик розповідав про свої сексуальні зв'язки з чиновником на ім'я "Борис".

У 2011 році очолив Українську радикально-демократичну партію, яка незабаром змінила назву на "Радикальна партія Олега Ляшка".

На дострокових виборах президента 2014 Ляшко посів 3 місце, набравши в цілому по країні 8,3% голосів. Правда, до парламентських виборів його популярність вже дещо впала. На позачергових виборах у Раду 2014 року "Радикальна партія Олега Ляшка" пройшла за списками, набравши 7,44% голосів. Тоді радикали приєдналися до коаліції з БПП, "Народного фронту", "Батьківщини" і "Самопомічі".

Фото: Ляшко голосує на виборах президента України, 25 травня 2014 роки (facebook.com/O.Liashko)

Восени 2015 року Олег Валерійович заявив про перехід в опозицію.

Скандали

У грудні 1994 року Ляшко був визнаний винним за статтями про "розкрадання в особливо великих розмірах; "самовільне присвоєння влади або звання посадової особи"; "підроблення документів, штампів і печаток...". Отримавши 6 років ув'язнення, через рік його амністували, а в 1998-му судимість була достроково знята.

Не менш скандальним для політика видався 2010 рік. Тоді в мережі з'явилося відео (датоване 1994 роком), на якому Олег Валерійович на допиті розповідає про те, як мав сексуальні зв'язки з високою посадовою особою на ім'я "Борис".

Слідчий Олег Матвєєв, який вів справу Олега Ляшка, підтвердив справжність відеозапису, але відмовився уточнити, хто такий "Боря".

У жовтні 2017 року Ляшко зацікавилося НАБУ після того, як нардеп задекларував придбання будинку в Козині під Києвом і виграш в 571 тис гривень у національній лотереї "Фаворит спорт". Депутата навіть викликали на допит, а Антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження про незаконне збагачення головного "радикала" країни.

Ляшко отримав популярність і своїми різкими висловлюваннями, а також бійками у Верховній раді. Політик не раз ініціював бійки в сесійній залі то з Адамом Мартинюком, то з Ігорем Єремєєвим, то з Сергієм Мельничуком, то з Юрієм Бойком.

14 листопада 2016 року в ході погоджувальної ради у Верховній раді сталася бійка між співголовою фракції "Опозиційний блок" Юрієм Бойко та Олегом Ляшком. Це сталося після того, як Ляшко звинуватив Бойка в тому, що той їздить у Москву для отримання вказівок.

У 2010 році під час прямого ефіру на одному з ток-шоу Ляшко побився з нинішнім головою ВР, а тоді – депутатом від партії "Наша Україна" Андрієм Парубієм.

Дружина - Росіта Олександрівна Сайранян, агент з нерухомості. Відомо, що до знайомства з Ляшком вона працювала адміністратором залу ігрових автоматів. 2 червня 2018 року Ляшко вступив в офіційний шлюб з Росітою.

Донька - Владислава Олегівна Ляшко (2002 рік). Проте в е-декларації вказана як Горбенко Владислава Віталіївна.

Фото: Олег Ляшко з дружиною і донькою (facebook.com/OLiashko)

Фото: Олег Ляшко з мамою і дружиною (facebook.com/OLiashko)