Мороз: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Олександр Мороз (facebook.com/alexander.moroz.12)

ЦВК зареєструвала Мороза кандидатом у президенти

Дата народження: 29 лютого 1944 року (74 років)

Партія: Соціалістична партія Олександра Мороза

Посада: екс-голова Верховної ради України

Сім'я: одружений, двоє дітей

Мороз на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Мороз на виборах 2019. Новини

25 січня 2019 року Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Олександра Мороза кандидатом у президенти України.

Біографія

Олександр Мороз народився 19 лютого 1944 року у селі Буда Таращанського району Київської області, однак через війну його зареєстрували 29 лютого, яке і вважається офіційною датою народження.

У 1965 році Олександр Мороз закінчив Українську сільськогосподарську академію, а в 1983 році отримав другу освіту у Вищій партійній школі за спеціальністю "політологія".

У 1966-1974 рр. - викладач, завідувач відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації. В 1974 році став старшим інженером-технологом Таращанського районного об'єднання "Сільгосптехніка", а в 1975 році - старшим інженером Київського обласного об'єднання "Сільгосптехніка".

У 1972 році Мороз став членом КПРС, у 1983-1989 роках - секретар обласної ради профспілок, з 1989 року - завідуючий аграрним відділом Київського обкому Компартії України, а також перший секретар партійного комітету обласних організацій і установ.

Політична діяльність

У 1990 році Олександр Мороз був обраний народним депутатом Верховної ради України, в першому скликанні парламенту очолював "групу 239".

У жовтні 1991 року після заборони діяльності КПРС Мороз був одним з ініціатором створення Соціалістичної партії України, яку він очолив.

У 1994 року Мороз був обраний головою українського парламенту другого скликання.

У червні 1994 року балотувався на пост президента України, у першому турі отримав 13,04% (третє місце).

В 1998 пройшов у парламент за списком блоку СПУ і СелПУ, очолив фракцію "Лівий центр".

У 1999 році знову балотувався в президенти України в першому турі набрав 11,29% голосів (третє місце).

У 2002 році Мороз пройшов до парламенту за списком Соціалістичної партії, очолив фракцію СПУ.

Фото: Олександр Мороз (wikipedia.org)

У 2004 році Мороз знову брав участь в президентських виборах, набрав у першому турі 5,81% голосів.

У 2006 році Мороз пройшов до парламенту за списком Соціалістичної партії, очолив фракцію, пізніше Мороз вдруге очолив ВРУ.

На виборах 2007 року СПУ не подолала 3-відсотковий бар'єр і Мороз не отримав депутатського мандата.

У 2010 році Мороз знову брав участь в президентських виборах, але його кандидутуру підтримали лише 0,38% виборців.

У 2014 році Мороз заявив про вихід із Соціалістичної партії України.

Фото: звернення Олександра Мороза

На даний момент Мороз очолює "Соціалістичну партію Олександра Мороза".

Скандали

Восени 2000 року на засіданні парламенту Олександр Мороз оприлюднив так звані "плівки Мельниченка", чим поклав початок "касетного скандалу". На зазначених плівках містяться записи розмов нібито таємно зроблені в особистому кабінеті на той момент президента Леоніда Кучми майором служби охорони Миколою Мельниченком. Зокрема, в одному з фрагментів запису людина з голосом, схожим на голос Кучми віддавала наказ людині з голосом, схожим на голос на той час міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, ліквідувати журналіста Георгія Гонгадзе.

Мороз також був активним учасником акції "Україна без Кучми".

Фото: wikipedia

Олександр Мороз одружений, є дві дочки Ірина та Руслана, старша - викладач музики, молодша займається бізнесом. У Мороза є п'ятеро онуків.