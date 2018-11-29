Бойко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Юрій Бойко (УНІАН)

9 листопада Юрій Бойко і Вадим Рабинович підписали угоду про створення опозиційного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя"

Дата народження: 9 жовтня 1958 року (60 років)

Партія: "Опозиційний блок"

Посада: народний депутат

Освіта: Східноукраїнський університет ім. В.Даля

Сім'я: одружений, шестеро дітей

Бойко на виборах 2019. Рейтинги

Біографія

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Бойко на виборах 2019. Рейтинги

13 листопада 2018 року. Якщо б вибори президента України проводилися в листопаді, то за позафракційного депутата, екс-співголову "Опозиційного блоку" Юрія Бойка проголосували б 5,5% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%), чинний президент Петро Порошенко (6,3%) і лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (6,2%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур Бойко виграв би у Порошенка, але програв би у Тимошенко.

Якщо б вибори президента України проводилися в листопаді, то за позафракційного депутата, екс-співголову "Опозиційного блоку" Юрія Бойка проголосували б 5,5% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%), чинний президент Петро Порошенко (6,3%) і лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (6,2%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур Бойко виграв би у Порошенка, але програв би у Тимошенко. 1 листопада 2018 року . За позафракційного депутата, екс-співголову "Опозиційного блоку" Юрія Бойка проголосували б 6,9% українців. Це п'яте місце в президентському рейтингу. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур Гриценко переміг би лише Порошенко.

. За позафракційного депутата, екс-співголову "Опозиційного блоку" Юрія Бойка проголосували б 6,9% українців. Це п'яте місце в президентському рейтингу. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур Гриценко переміг би лише Порошенко. 9 листопада 2018 року співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович несподівано підписали угоду про створення опозиційного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя". За словами Рабиновича, Бойко буде єдиним кандидатом на майбутніх виборах президента від новоствореного об'єднання. Проте далеко не всі однопартійці підтримали таке рішення. 20 листопада 2018 року стало відомо, що фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу народних депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна.

Біографія

Юрій Анатолійович Бойко народився 9 жовтня 1958 року в Горлівці в сім'ї робітників: батько – інженер на оборонному заводі, а мати - енергетик.

Має дві вищі освіти. Першу отримав в 1981 році, коли закінчив Московський хіміко-технологічний ін-т ім. Д.Менделєєва ("інженер-хімік-технолог"); другу - в 2001-му за спеціальністю "інженер-економіст" в Східноукраїнському університеті.

Починав трудовий шлях майстром цеху і дійшов до посади директора хімзаводу "Зоря" (1981-1999).

З 1999-го працює на нафторинку. Спочатку Бойко був гендиректором Лисичанського НПЗ, а з серпня 2001-го – головою правління АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ). У той час у Бойка зав'язуються дружні відносини з Олегом Дубиною, який очолював Алчевський меткомбінат, а після став віце-прем'єром.

Саме з подачі Дубини Бойко переїхав у столицю і очолив правління "Нафтогазу України" (січень 2002 року). У "Нафтогазі" Бойко працював над погашенням газових боргів між Україною, РФ і Таджикистаном. Був удостоєний за це звання Герой України та ордена "Держава".

Політична діяльність

З політикою Бойко пов'язаний ще з 2001 року, коли вступив у партію Сергія Тігіпка "Трудова Україна". А вже через три роки він очолив Республіканську партію, яка на виборах у Верховну раду 2006 так і не подолала виборчий бар'єр.

Фото: лідер Республіканської партії України Юрій Бойко під час зустрічі з активом Севастопольської організації РПУ в Севастополі, 18 червня 2005 року (УНІАН)

У липні 2003 року був призначений першим заступником міністра палива та енергетики України. У 2006-2007 роки - міністр палива та енергетики в уряді Віктора Януковича.

Фото: міністр палива та енергетики Бойко виступає під час засідання партнерів Глобального партнерства в ядерній енергетиці у Відні 16 вересня 2007 (УНІАН)

Фото: міністр палива та енергетики України Бойко і голова Федерального агентства з атомної енергетики РФ (Росатом) Сергій Кирієнко в Відні 16 вересня 2007 (УНІАН)

Фото: президент Ющенко і міністр Бойко обговорюють питання, що виникли напередодні чергового раунду українсько-російських переговорів щодо формування ціни на газ, у понеділок, 3 Грудня 2007 (УНІАН)

З 2007 року Бойко приєднався до "Партії регіонів", де став заступником її голови і керівником Київської партоблорганізаціі. Разом з партією переміг на дострокових виборах ВР 2007 і став заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.

Фото: лідер Партії регіонів Віктор Янукович і нардеп Юрій Бойко під час святкових заходів, присвячених 65-й річниці визволення Києва в Ново-Петрівцях 7 листопада 2008 (УНІАН)

11 березня 2010 після перемоги Януковича на президентських виборах Бойко повторно зайняв посаду міністр палива і енергетики. А вже через рік, в грудні 2012 року, став віце-прем'єром.

26 березня 2014 року Юрій Бойко всупереч рішенню "Партії регіонів" (ПР) висунув свою кандидатуру на пост президента України. Однак у підсумку набрав менше 1% голосів. За "самовільне" висунення в кандидати був виключений з партії.

Восени 2014 року на дострокових парламентських виборах очолив партію "Опозиційний блок". Вона пройшла до Верховної ради VIII скликання і сформувала фракцію.

Бізнес

У жовтні 2006 року в інтерв'ю виданню "Українська правда" колишній зять Леоніда Кучми Ігор Франчук заявив, що Бойко володіє низкою кримських підприємств. Однак, про які саме підприємства йшла мова, не уточнювалося. У ЗМІ називалися Кримський содовий завод і ДАК "Титан".

У лютому 2014-го видання INSIDER провело розслідування з приводу власників українських обленерго. Як писали журналісти, зокрема, Юрій Бойко є бенефіціаром "Волиньобленерго".

У 2017 році Юрій Бойко опинився на 59 місці в списку найбагатших людей країни.

Скандали

У 2011 році під час роботи міністром палива і енергетики Юрій Бойко опинився в центрі гучного корупційного скандалу, який охрестили як "вишки Бойка". Тоді підконтрольна міністерству компанія "Чорноморнафтогаз", яка видобуває газ на шельфі Чорного моря, придбала дві бурові платформи сінгапурського виробництва через посередників вартістю 400 млн доларів кожна.

Фото: самохідна плавуча бурова установка (СПБУ) "Петро Годованець" в смт Чорноморське (Крим), 15 травня 2012 року (УНІАН)

Після операції в ЗМІ відразу ж піднялася галас. Як писало видання "Дзеркало тижня", ціна платформ була завищена майже вдвічі, а купувалися вони через підставні фірми.

15 вересня 2016 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило фактів підписання Бойко документів по закупівлі вишок.

За роки парламентської роботи "засвітився" Бойко і в бійках, зокрема, з лідером "Радикальної партії України" Олегом Ляшком. Нагадаємо, бійка між нардепами сталася на погоджувальній раді ВР в листопаді 2016 року після того, як Ляшко звинуватив Бойка в тому, що той їздить у Москву для отримання вказівок.

"Бойко з Льовочкіним їздять по "московським обкомах", отримують ЦВ в Кремлі. <...> У мене питання до СБУ, чому вони їздять по "москвам" і досі не у в'язниці", — заявив Ляшко.

Після цих слів Бойко, який сидів поруч, піднявся зі свого місця, схопив Ляшка за голову і вдарив кулаком. За фактом бійки поліція навіть відкрила кримінальне провадження.

Дружина — Віра Дмитрівна (за спеціальністю "хімік-технолог").

Фото: Брій Бойко з дружиною (dosye.info)

Подружжя виховує 3 синів – Анатолія, Юрія і Миколу, а також 3 дочок – Ярославу, Уляну і Марію.

Фото: діти Юрія Бойко (dosye.info)