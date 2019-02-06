Кривонос: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Кривонос йде на вибори від партії "Воїни АТО"
Дата народження: 1 січня 1970 року (49 років)
Партія: "Воїни АТО"
Посада: перший заступник командувача Сил спеціальних операцій
Сім'я: одружений, є донька
Кривонос на виборах 2019. Новини
Сергій Григорович Кривонос народився 1 січня 1970 року. У 1988 році пішов в армію - в розвідбат. На 21-му місяці строкової служби Кривонос вступив у єдине в Україні училище, де на той момент навчали майбутніх розвідників.
Кривонос брав участь у багатьох міжнародних навчаннях. У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому. У жовтні 2014 року був призначений начальником Управління спеціальних операцій Генерального штабу.
Полковник Кривонос і його команда розробили стратегію побудови українських Сил спеціальних операцій у співпраці з представниками НАТО.
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)
У січня 2016 року полковник Сергій Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Кривонос керував будівництвом навчальної бази ССО в Бердичеві, керував ССО в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.
Центральна виборча комісія зареєструвала Кривоноса кандидатом у президенти України від партії "Воїни АТО" 5 лютого 2019 року.
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)
Сергій Кривонос одружився в 1994 році, виховує доньку.