Кривонос: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воїни_АТО)

Кривонос йде на вибори від партії "Воїни АТО"

Дата народження: 1 січня 1970 року (49 років)

Партія: "Воїни АТО"

Посада: перший заступник командувача Сил спеціальних операцій

Сім'я: одружений, є донька

Кривонос на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Кривонос на виборах 2019. Новини

5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Кривоноса кандидатом у президенти від партії "Воїни АТО".

Біографія

Сергій Григорович Кривонос народився 1 січня 1970 року. У 1988 році пішов в армію - в розвідбат. На 21-му місяці строкової служби Кривонос вступив у єдине в Україні училище, де на той момент навчали майбутніх розвідників.

Кривонос брав участь у багатьох міжнародних навчаннях. У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому. У жовтні 2014 року був призначений начальником Управління спеціальних операцій Генерального штабу.

Полковник Кривонос і його команда розробили стратегію побудови українських Сил спеціальних операцій у співпраці з представниками НАТО.

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

У січня 2016 року полковник Сергій Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Кривонос керував будівництвом навчальної бази ССО в Бердичеві, керував ССО в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Політична діяльність

Центральна виборча комісія зареєструвала Кривоноса кандидатом у президенти України від партії "Воїни АТО" 5 лютого 2019 року.

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Сергій Кривонос одружився в 1994 році, виховує доньку.