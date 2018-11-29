Календар виборів президента України
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Агітаційний період офіційно стартує для кожного кандидата з моменту подачі документів в ЦВК
Президентські вибори 2019 в Україні відбудуться в кінці березня. Коли почнеться виборча кампанія і передвиборча агітація кандидатів – в матеріалі РБК-Україна.
Календар виборів 2019: ключові дати
У відповідності з Конституцією і Законом "Про вибори президента України", голосування за кандидатів на пост глави держави проводиться на п'ятий рік повноважень чинного президента в останню неділю березня.
В 2019 році в Україні відбудуться сьомі за рахунком президентські вибори. Перший тур голосування - 31 березня. Однак виборча кампанія розпочнеться за три місяці до вищезазначеної дати.
- Про початок виборчого процесу в Україні буде оголошено в останню неділю грудня цього року. 30 грудня відповідну заяву зроблять у Центральній виборчій комісії.
- У понеділок, 31 грудня у ЦВК стартує реєстрація кандидатів у президенти України.
- Подавати документи в Центрвиборчком кандидати від партій і самовисуванці зможуть, починаючи з 31 грудня 2018 року по 4 лютого 2019 року.
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9 лютого 2019 року реєстрація завершиться, на підставі чого ЦВК складе офіційний список кандидатів на президентський пост.
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31 березня відбудеться перший тур голосування на виборах президента України 2019.
- Результати волевиявлення громадян повинні бути оголошені не пізніше 10 квітня.
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13 квітня 2019 року газети "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікують офіційний протокол з результатами голосування українців.
- Якщо за підсумками першого туру виборів глави держави не буде визначений кандидат, що набрав абсолютну більшість голосів, у неділю 21 квітня 2019 року відбудеться другий тур.
- Результати другого туру оголосять у ЦВК не пізніше 1 травня.
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4 травня протокол опублікують в "Голосі України" й "Урядовому кур'єрі", що стане офіційним оголошенням результатів президентських виборів у країні.
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До 3 червня 2019 року новообраний президент вступить у повноваження із складенням присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Передвиборна агітація 2019
Агітаційний період з нагоди президентських виборів 2019 в Україні офіційно стартує для кожного кандидата з моменту подачі документів у Центральну виборчу комісію і скінчиться опівночі за день до першого туру голосування. Субота, 30 березня 2019 буде "днем тиші".
Як правило, передвиборна агітація включає розповсюдження листівок, плакатів, політичної реклами, зустрічі з виборцями, мітинги. Також кандидати проводять публічні дебати на ТБ, прес-конференції, "круглі столи" і т. д.
Агітаційні заходи здійснюються за рахунок коштів державного бюджету України, а також виборчих фондів кандидатів.