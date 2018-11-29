Календар виборів президента України

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Агітаційний період офіційно стартує для кожного кандидата з моменту подачі документів в ЦВК

Президентські вибори 2019 в Україні відбудуться в кінці березня. Коли почнеться виборча кампанія і передвиборча агітація кандидатів – в матеріалі РБК-Україна.

Календар виборів 2019: ключові дати

У відповідності з Конституцією і Законом "Про вибори президента України", голосування за кандидатів на пост глави держави проводиться на п'ятий рік повноважень чинного президента в останню неділю березня.

В 2019 році в Україні відбудуться сьомі за рахунком президентські вибори. Перший тур голосування - 31 березня. Однак виборча кампанія розпочнеться за три місяці до вищезазначеної дати.

Про початок виборчого процесу в Україні буде оголошено в останню неділю грудня цього року. 30 грудня відповідну заяву зроблять у Центральній виборчій комісії. У понеділок, 31 грудня у ЦВК стартує реєстрація кандидатів у президенти України. Подавати документи в Центрвиборчком кандидати від партій і самовисуванці зможуть, починаючи з 31 грудня 2018 року по 4 лютого 2019 року. 9 лютого 2019 року реєстрація завершиться, на підставі чого ЦВК складе офіційний список кандидатів на президентський пост. 31 березня відбудеться перший тур голосування на виборах президента України 2019. Результати волевиявлення громадян повинні бути оголошені не пізніше 10 квітня. 13 квітня 2019 року газети "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікують офіційний протокол з результатами голосування українців. Якщо за підсумками першого туру виборів глави держави не буде визначений кандидат, що набрав абсолютну більшість голосів, у неділю 21 квітня 2019 року відбудеться другий тур. Результати другого туру оголосять у ЦВК не пізніше 1 травня. 4 травня протокол опублікують в "Голосі України" й "Урядовому кур'єрі", що стане офіційним оголошенням результатів президентських виборів у країні. До 3 червня 2019 року новообраний президент вступить у повноваження із складенням присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Передвиборна агітація 2019

Агітаційний період з нагоди президентських виборів 2019 в Україні офіційно стартує для кожного кандидата з моменту подачі документів у Центральну виборчу комісію і скінчиться опівночі за день до першого туру голосування. Субота, 30 березня 2019 буде "днем тиші".

Як правило, передвиборна агітація включає розповсюдження листівок, плакатів, політичної реклами, зустрічі з виборцями, мітинги. Також кандидати проводять публічні дебати на ТБ, прес-конференції, "круглі столи" і т. д.

Агітаційні заходи здійснюються за рахунок коштів державного бюджету України, а також виборчих фондів кандидатів.