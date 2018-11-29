Ківа: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Ілля Ківа (npu.gov.ua)

23 жовтня 2017 року Ківа заявив, що братиме участь у виборах президента 2019

Дата народження: 2 червня 1977 року (41 рік)

Партія: Соціалістична партія України

Посада: голова Соцпартії України, радник глави МВС

Освіта: Національна академія внутрішніх справ України

Сім'я: не одружений, двоє дітей

Ківа на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Ківа на виборах 2019. Новини

3 листопада 2018 року Соціалістична партія провела черговий з'їзд, на якому висунула Іллю Ківу єдиним кандидатом у президенти і прийняла рішення про участь СПУ в місцевих виборах. З'їзд також затвердив кулак як нову символіку партії.

Соціалістична партія провела черговий з'їзд, на якому висунула Іллю Ківу єдиним кандидатом у президенти і прийняла рішення про участь СПУ в місцевих виборах. З'їзд також затвердив кулак як нову символіку партії. 23 жовтня 2017 року голова Соціалістичної партії України (СПУ) Ілля Ківа у "Вечірньому праймі" на телеканалі "112 Україна" заявив, що буде брати участь у виборах президента 2019. За словами Ківи, саме для цього він і прийшов у політику. На питання, де він візьме гроші на передвиборну кампанію, Ківа заявив, що йому в цьому допоможуть українці".

Біографія

Ілля Володимирович Ківа народився 2 червня 1977 року в Полтаві.

Відомо, що його дід – Філіп Денисович, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу. Батько - Володимир Пилипович (в біографії сказано, що працював випробувачем на заводі "Знамя").

Фото: Ілля Ківа з дідом (facebook.com/kivailya)

Ілля Ківа спочатку навчався в Полтавському нафтовому технікумі, а потім вступив у педагогічний університет ім. В. Короленка.

Фото: Ілля Ківа в юності з дочкою (facebook.com/kivailya)

З 29 жовтня 2004 року Ілля Володимирович - директор "Укрсвязьмонтаж", а потім - інженер-технолог на "Донецькій залізниці".

У 2010-2011 роках - заступник начальника відділу ремонту та будівництва великої кільцевої дороги в Київській області, а також заступника начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області.

У 2017 році отримав ступінь магістра права (Національна академія внутрішніх справ України).

Політична діяльність

За останні чотири роки Ківа пройшов шлях від комбата батальйону "Полтавщина" до голови департаменту МВС відносно боротьби з наркотиками. Встиг побувати і в "Правому секторі" і очолити "Соціалістичну партію".

Вперше Ківа засвітився на Майдані, а вже в лютому 2014 року став командиром східного крила "Правого сектору".

У вересні 2014 року глава МВС призначає Ківу командиром батальйону "Полтавщина" та присвоює йому відразу майорське звання. Однак тоді це призначення викликало хвилю невдоволення серед інших бійців, які відмовлялися воювати під керівництвом командира, який сам не проходив військову службу.

Фото: Ілля Ківа - комбат "Полтавщини", 2014 рік (facebook.com/kivailya)

Незабаром батальйон "Полтавщина" розформували, а Ківа знову пішов на підвищення. 10 грудня 2014 він стає заступником начальника УМВС України в Донецькій області, а вже 30 червня 2015-го - заступник начальника УМВС в Херсонській області з достроковим присвоєнням звання підполковника міліції.

З жовтня 2015 року - керівник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

8 липня 2017 року Ківа заявив про те, що очолив Соціалістичну партію України. Проте з цим не погодився Петро Устенко, якому Олександр Мороз передав повноваження лідера СПУ в 2012 році, а також нардеп-соціаліст Сергій Каплін. Всередині партії досі розкол. Хоча Ківа значиться лідером Соцпартії в реєстрі Мін'юсту.

Фото: Ілля Ківа (facebook.com/kivailya)

Скандали

В політиці Ківа встиг зарекомендувати себе як досить скандальна особистість. Він регулярно шокує публіку неординарними заявами і сам зізнається, що бере епатажем.

На посту заступника начальника ГУМВС Донецької області у травні 2015 року він опублікував у Facebook словесний наказ "розстрілювати курсуючі з Донецька в Київ автобуси, які сприяють поширенню терористичної чуми і бруду по всій Україні". Сам Ківа тоді розповідав, що вивозив мирне населення із Дебальцево, а також боровся з наркотрафіком в Донецькій області. Однак в ЗМІ ходили чутки, що основний час Ківа проводив в Артемівську, де звів міцну дружбу з місцевим авторитетом Володимиром Іванковим, більш відомим як "Вова Вухатий" (в часи Януковича мав ігровий бізнес по всьому Донбасу).

У лютому 2016 року багато критики обрушилося на Ківу після того, як він заявив, що допускає досудові методи покарання.

На запитання журналіста "Чи допускаєте ви позасудове вирішення будь-якої проблеми, якщо не можна покарати злочинця за законом?" Ківа відповів: "Існує мораль і існує закон. І не завжди закон дає можливість зберегти мораль".

У квітні 2016 року в мережі з'явилася інформація про те, що глава Департаменту з протидії наркозлочинності перебував на лікуванні у психіатричній лікарні і є інвалідом 2 групи. Про це повідомили ряд ЗМІ, посилаючись на вирок у Єдиному реєстрі судових рішень.

Сам Ківа називав документ "грубою фальшивкою" і оприлюднив свої довідки, в яких говорилося, що він повністю здоровий.

Про особисте життя Ківи відомо досить мало. Він розповідав, що був одружений: тоді йому було 15 років, а через рік - народилася донька Катерина. Також є маленький син від інших відносин.

Фото: Ківа з дітьми (facebook.com/kivailya)

У січні 2018 року в мережі з'явилися спільні фото Ківи з білявкою Катериною Мазур зі спільного відпочинку на Балі. Пізніше в інтерв'ю журналістам Ківа зізнався, що з Мазур вони разом живуть, а познайомилися у спортзалі.

Фото: Ілля Ківа з дівчиною (facebook.com/kivailya)

Фото: Ілля Ківа з мамою (facebook.com/kivailya)