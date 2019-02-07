Журавльов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Журавльова кандидатом у президенти
Дата народження: 5 квітня 1970 року (48 років)
Партія: "Стабільність"
Посада: голова Федерації футболу Маріуполя, лідер партії "Стабільність"
Сім'я: одружений, троє дітей
Журавльов на виборах 2019. Новини
Василь Журавльов народився 5 квітня 1970 року в Маріуполі, закінчив Міжнародний слов'янський університет у Харкові.
В 2016 році Журавльов був призначений головою Федерації футболу Маріуполя.
Журавльов є директором компанії "Санрей Інвест", яка надає консалтингові послуги в галузі меблевого виробництва, будівництва, архітектури та дизайну.
У 2015 році Журавльов брав участь у виборах мера Маріуполя, однак не отримав великої кількості голосів.
На даний момент Журавльов очолює політичну партію "Стабільність".
Василь Журавльов одружений, виховує трьох дітей: сина Миколу та двох дочок Єву і Ірину.