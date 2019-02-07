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Журавльов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 11:43
Журавльов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Фото: Василь Журавльов (facebook.com/VasylZhuravlov)

ЦВК зареєструвала Журавльова кандидатом у президенти

Дата народження: 5 квітня 1970 року (48 років)

Партія: "Стабільність"

Посада: голова Федерації футболу Маріуполя, лідер партії "Стабільність"

Сім'я: одружений, троє дітей

 

Журавльов на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Сім'я

Журавльов на виборах 2019. Новини

Біографія

Василь Журавльов народився 5 квітня 1970 року в Маріуполі, закінчив Міжнародний слов'янський університет у Харкові.

В 2016 році Журавльов був призначений головою Федерації футболу Маріуполя.

Журавльов є директором компанії "Санрей Інвест", яка надає консалтингові послуги в галузі меблевого виробництва, будівництва, архітектури та дизайну.

Політична діяльність

У 2015 році Журавльов брав участь у виборах мера Маріуполя, однак не отримав великої кількості голосів.

На даний момент Журавльов очолює політичну партію "Стабільність".

Сім'я

Василь Журавльов одружений, виховує трьох дітей: сина Миколу та двох дочок Єву і Ірину.

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