Балашов: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Геннадій Балашов (facebook.com nashlive.ua)

ЦВК зареєструвала Балашова кандидатом у президенти

Дата народження: 20 лютого 1961 року (57 років)

Партія: "5.10"

Посада: лідер партії "5.10"

Освіта: Дніпропетровський державний університет

Сім'я: одружений, троє дітей

Балашов на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Балашов на виборах 2019. Новини

18 січня 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Геннадія Балашова кандидатом у президенти. Суб'єкт висування - політична партія "5.10".

Біографія

Геннадій Балашов народився 20 лютого 1961 року в Дніпропетровську. У 1976 році закінчив середню школу № 126.

З 1979 по 1981 рік служив в армії в повітряно-десантних військах (м. Конотоп).

У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет (економічний факультет, спеціальність: "Економіка праці").

Фото: Геннадій Балашов (facebook.com balashov.gennadiy)

Бізнес

У 1988 році Балашов став главою свого першого торгового кооперативу "Союз". Протягом 1990-х років він побудував у Дніпрі бізнес на здаванні в оренду під торгові павільйони підземних переходів. У 1990 році він став власником першого в Дніпрі комерційного комісійного магазину та приватного підприємства "Веролла".

З 2002 року - засновник та власник приватного підприємства "Агентство нерухомості "Липки".

Балашов є власником мережі магазинів, клубів і роллердромов в Дніпрі. Вів власні передачі на бізнес-тематику на радіо і телебаченні. Співавтор двох книг.

Політична діяльність

У 1994 році балотувався на пост мера Дніпропетровська.

До 1998 року - начальник управління внутрішньої політики Дніпропетровського міськвиконкому.

З 1998 по 2002 - народний депутат України ІІІ скликання, обраний по виборчому округу № 27 (Дніпропетровська область). На момент обрання належав до партії "Міжрегіональний блок реформ"; був членом фракцій Народно-демократичної партії и "Яблуко", а також членом комітету з питань фінансів і банківської діяльності.

З 1998 по 1999 - засновник і лідер партії "За красиву Україну".

З 1999 по 2001 - лідер партії "Красива Україна".

З 2001 по 2002 - член Громадської ради експертів з питань внутрішньої політики при президентові України Леонідові Кучмі.

Балашов брав участь у чергових парламентських виборах 2002 року, однак набрав лише 5% голосів виборців і посів п'яте місце в 214 окрузі. Балашов також брав участь у парламентських виборах в 2012 році, але зайняв у своєму окрузі лише шосте місце з 3,48% голосів.

З 2014 року - лідер політичної партії "5.10".

Балашов кілька разів брав участь в виборах мера Києва. У 2015 році після невдалої спроби стати мером намагався пройти депутатом Київська міська рада.

Скандали

У березні 2014 року Балашова, який перебував у Сімферополі, побили невідомі з пов'язками "дружинник ВР Криму". Згодом з'явилася інформація про те, що Балашова нібито викрали і пограбували. Пізніше він опублікував відео, в якому підтвердив напад на себе і різко розкритикував політику Росії щодо Криму.

Фото: Геннадій Балашов (telekritika.ua)

У березні 2014 року слідчий комітет РФ порушив справу проти Балашова через його виступи на Майдані, в РФ йому інкримінуються "публічні заклики до екстремізму, підбурювання до вбивства двох і більше осіб, вчинені з мотивів політичної і національної ненависті або ворожнечі".

Геннадій Балашов має дружину і троє дітей: дві доньки Юлія і Дарина та син Геннадій.