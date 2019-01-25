Насіров: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала Насірова кандидатом у президенти

Дата народження: 3 березня 1979 року (39 років)

Посада: екс-глава Державної служби України

Сім'я: одружений, троє дітей

Насіров на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Насіров на виборах 2019.Новини

21 січня 2019 року ЦВК зареєструвала Насірова кандидатом у президенти. З а реєстрацію кандидатом Насірова проголосували 11 членів комісії, 5 - утрималися.

кандидатом у президенти. а реєстрацію кандидатом Насірова проголосували 11 членів комісії, 5 - утрималися. 16 січня 2019 року Роман Насіров подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатом у президенти. Насіров балотується як самовисуванець.

Біографія

Роман Насіров народився в Києві 3 березня 1979 року. Його батько переїхав з Азербайджану в Україну в 1976 році і одружився на українці. Роман Насіров закінчив одну з київських середніх шкіл.

У 2000 році закінчив Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю "Фінанси". В 2001 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету. У 2003 році Насіров пройшов курс MBA за напрямом фінанси і міжнародний менеджмент Університету Східного Лондона.

З 2005 року по 2007 рік Насіров очолював напрямок брокериджу по країнам СНД в лондонському офісі американського брокера-інвестбанку Cantor Fitzgerald/BGC. Після цього, до 2009 року він був керуючим директором в Concorde Capital, до 2012 року Насіров очолював напряму з торгівлі цінними паперами та СЕО підрозділу Центральної та Східної Європи в компанії Renaissance Capital. З 2013 року до 2014 року Насіров був заступником голови правління "Державної продовольчої зернової корпорації України", а також очолював український офіс компанії BTG Pactual.

Політична діяльність

З листопада 2014 року - народний депутат Верховної ради України VII скликання, пройшов у парламент за списком партії "Блок Петра Порошенко" (№51), до травня 2015 року очолював комітет парламенту з питань податкової та митної політики.

У парламенті Насіров обіймав посади:

заступника керівника постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва;

керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджаном;

співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Бразилією;

перший заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Казахстаном;

члена групи з міжпарламентських зв'язків з США;

члена групи з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем;

члена групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою;

члена групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученим Королівством великої Британії та Північної Ірландії.

5 травня 2015 року Насіров був призначений на посаду голови Державної фіскальної служби. У березні 2017 року Насіров був заарештований і відсторонений від займаної посади.

Скандали

У лютому 2017 року на той момент міністр фінансів України Олександр Данилюк оголосив догану голові ГФС Насірову за систематичне порушення доручень Мінфіну і відсутність на робочому місці. Крім того, Данилюк просив НАЗК і НАБУ перевірити діяльність Насірова та його поїздку на інавгурацію президента США Дональда Трампа. За його словами, присутність на церемонії інавгурації могла вимагати від голови ДФС значних витрат, це могло коштувати близько 250 тис. доларів. У зв'язку з цим, Данилюк вважав за необхідне перевірити походження коштів на поїздку Насірова.

Фото: Роман Насіров на церемонії присяги Дональда Трампа у Вашингтоні (з відкритих джерел)

2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем (у співучасті в "газових схемах" нардепа Олександра Онищенка). 3 березня 2017 року адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, деякий час Насіров проходив лікування в "Феофанії".

Фото: Роман Насіров (twitter.com/cxemu)

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що Насіров планував виїхати за кордон і САП буде клопотати про обрання Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як детективи НАБУ проривалися до Насірова в Феофанії, щоб вручити йому підозру. Опубліковано ЄвроМайдан – EuroMaydan Пʼятниця, 3 березня 2017 р.

Також в САП заявляли, що Насіров рішеннями про розстрочення грошових зобов'язань підприємств завдав Україні збитки на суму 2 млрд гривень.

3 березня 2017 року Кабінет міністрів України відсторонив Насірова від посади голови ДФС на час проведення розслідування. У свою чергу, Насіров заявляв, що готовий у суді доводити свою невинність і не збирається тікати з країни.

Крім того, САП заявляли, що Насіров має громадянство Великобританії та Угорщини. Національне агентство з боротьби з злочинністю Великобританії офіційно підтвердило інформацію про британське громадянство Насірова. У свою чергу, Насіров все заперечував. Пізніше в СБУ заявляли, що не можуть підтвердити подвійне громадянство відстороненого голови ДФС Насірова. Разом з тим, Великобританія почала розслідування щодо Насірова, обвинуваченого в Україні у зловживанні службовим становищем та завданні збитків держбюджету в особливо великих розмірах.

7 березня суд заарештував Насірова з заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО. 10 листопада САП вручила Насірову обвинувальний акт. На даний момент суд по справі Насірова триває. Зокрема, 23 січня поточного року в ході чергового судового засідання Насіров просив суд повернути йому закордонний паспорт для поїздки на форум у Давос, але суд відхилив дане прохання.

Крім того, Насіров оскаржував в суді своє відсторонення від посади й 11 грудня 2018 року суд Києва відновив його на посаді глави ДФС, а 19 грудня Міністерство юстиції України почало виконавче провадження з відновлення Насірова на посаді глави ДФС. 28 грудня 2018 року Насіров заявив, що приступив до здійснення повноважень глави ДФС.

9 січня 2019 року Кабінет міністрів України оскаржив відновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Дружина Катерина Глимбовская (дочка Олександра Глімбовського, власника корпорацій Альтіс-Холдинг і Альтіс-Спецбуд ), виховує двох синів Михайла та Олександра та доньку Яну.

Фото: Роман Насіров з сім'єю (vesti-ukr.com)