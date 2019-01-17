Мураєв: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Мураєв був зареєстрований кандидатом на вибори президента України 15 січня 2019 року

Дата народження: 2 грудня 1976 року (42 роки)

Партія: "Наші"

Посада: лідер партії "Наші", позафракційний нардеп

Сім'я: розлучений, має двох дітей

Мураєв на виборах 2019. Новини

Біографія

Бізнес

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Мураєв на виборах 2019. Новини

15 січня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Мураєва кандидатом у президенти України.

у президенти України. 14 грудня 2018 року позафракційний народний депутат Євген Мураєв в ефірі свого телеканалу "Наш" заявив, що йде в президенти.

Біографія

Мураєв Євгеній Володимирович, народився 2 грудня 1976 року в Зміїві (Харківська область).

Має дві вищі освіти: закінчив економічний факультет Харківського держуніверситету і Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

У 1996 році представляв Україну на Європейському конгресі студентів у місті Льєж (Бельгія).

Свою трудову діяльність 23-річний Мураєв почав з роботи відразу на керівних посадах. Подейкують, що своїй стрімкій кар'єрі майбутній політик зобов'язаний своєму впливового тестя Олегу Таранову, через якого молодий Мураєв познайомився з екс-прем'єром Миколою Азаровим і його найближчим оточенням.

Бізнес

На початку 2000-х, у свої 24 роки, Мураєв став директором ТОВ "Анклав", яка займалася оптовою торгівлею нафтопродуктами, а з 2001 по 2007 рік — ТОВ "МКМ-Харків" (сфера діяльності – торгівля паливно-мастильними матеріалами).

У 2008 році Мураєв освоює новий бізнес і займає крісло гендиректора ТОВ "Східна фінансова група", чиїми засновниками стали його батьки. Згодом, підприємство стає співзасновником таких фірм, як ТОВ "Агентство комерційної безпеки", "Теплоснаббуд", "Агропарк Схід", ТОВ "Завод "Рапід".

Втім, сімейний бізнес не пішов і незабаром настала криза. За даними ЗМІ, спасителем сімейного бізнесу Мураєва став їх новий партнер ТОВ "Хендлик технік", чиїм фактичним власником була сім'я тодішнього прем'єра Миколи Азарова. Серед бізнес-партнерів батька Мураєва були і люди з оточення екс-прем'єра (зокрема, Костянтин Пивоваров – довірена особа Азарова).

Після зміни влади в Україні в 2014 році Мураєв пішов у медіабізнес. У лютому того ж року він купив у Вадима Рабиновича телеканал NewsOne, який став його головним медіа-рупором. Телеканал не раз критикували за його проросійську політику і скандальні висловлювання на адресу Майдану.

У кінці серпня 2018 року стало відомо, що 100% акцій телеканалу NewsOne були передані в управління колишньому заступнику голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову. .

7 листопада 2018 року в ефір вийшов новий інформаційний телеканал Мураєва "Наш". Канал позиціонує себе як класичне новинне ТБ у поєднанні з новими технологіями.

Політична діяльність

Євген Володимирович почав робити свої перші кроки в політиці в 2006 році. Тоді він став депутатом Харківської облради від партії "Віче" Інни Богословської, яка приєдналася до "регіоналів". В облраді Мураєв очолив постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження та ЖКГ.

У 2010 році він був повторно обраний депутатом облради від Партії регіонів. А 15 квітня 2010 року став новим головою Зміївської РДА. На новій посаді Мураєв зайнявся переобладнанням зміївських шкіл і держустанов твердопаливними котлами.

21 листопада 2012-го Мураєв був обраний у Верховну раду України (ВР) по мажоритарному округу №181 від Партії регіонів.

26 жовтня 2014 року був переобраний в парламент (від партії "Опозиційний блок") по тому ж округу. Тоді його призначили членом Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

31 березня 2015-го Мураєв увійшов до складу Опозиційного уряду в якості міністра економічного розвитку і торгівлі. У статусі народного депутата він продовжив реалізацію проектів, спрямованих на енергозбереження шляхом використання альтернативного палива.

3 червня 2016 року оголосив про свій вихід з фракції "Опозиційного блоку — За життя".

25 вересня 2018 року Мураєв заявив про створення нової партії "Наші", яку він очолив.

Скандали

У червні 2018 року в Україні розгорівся гучний скандал навколо висловлювання Мураєва про укладеному в РФ режисера Олега Сенцове. В ефірі каналу "112 Україна" політик заявив, що для частини населення Сенцов є терористом.

Такі слова Мураєва викликали шквал критики в українському політикумі. Деякі депутати закликали до бойкоту його телеканалу, а Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Мураєва за статтями "держзрада" і "завідомо неправдиве повідомлення про злочин".

Відомий Мураєв і досить різкими висловлюваннями на адресу Евромайдана.

30 листопада 2017 року в ефірі програми "Український формат" на каналі NewsOne він назвав Майдан 2013-2014 рр. госпереворотом. Після таких слів велика частина запрошених політичних діячів пішла зі студії.

Через кілька днів, 3 грудня 2017 року, активісти заблокували телеканал. Блокада NewsOne тривала 5 днів. Протестувальники вимагали, щоб Мураєв "покаявся за сепаратистські висловлювання".

Сім'я

Відомо, що Мураєв був одружений, виховує двох синів - Михайла й Ігоря. Батько його колишньої дружини Валерії – Олег Таранов – впливова людина в Харкові. Як писали в ЗМІ, свого часу він навчався з Вадимом Рабиновичем в одному Автодорожньому інституті.

В 90-х Олег Таранов був заступником міністра кабінету міністрів України (1996), а потім членом Вищої економічної ради при президенті Леоніді Кучми (1997), головою Національного агентства з управління державними корпоративними правами (1998).