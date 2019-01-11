Наливайченко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Валентин Наливайченко (nalyvaichenko.org)

Наливайченко зареєстрований кандидатом у президенти України 8 січня 2019 року

Дата народження: 8 червня 1966 року (52 роки)

Партія: "Справедливість"

Посада: лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ

Сім'я: одружений, є донька

Наливуйченко на виборах 2019. Новини

Біографія

Служба в СБУ

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Наливайченко на виборах 2019. Новини

8 січня 2019 року ЦВК зареєструвала Наливайченко кандидатом на вибори 2019 від політсили "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

від політсили "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість". 25 липня 2018 року екс-глава Служби безпеки України (СБУ), лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко в інтерв'ю телеканалу ZIK заявив, що буде балотуватися в президенти України.

Нагадаємо, вибори президента 2019 заплановані в Україні на 31 березня, а передвиборна кампанія офіційно стартує вже в кінці грудня.

Біографія

Валентин Олександрович Наливайченко народився 8 червня 1966 року в Запоріжжі в родині робітника і медсестри.

Спочатку поступив в Харківський університет на спеціальність "Російська як іноземна", але після 1 курсу пішов на військову службу.

Після армії перевівся в Київський університет ім. Т. Шевченка, який закінчив у 1990 році ("викладач та референт-перекладач"). Свій трудовий шлях починав викладачем російської мови.

У 1991 році проходив навчання в Інституті розвідки їм. Андропова КДБ СРСР. Через три роки за своїм бажанням був відрахований і повернувся в Україну.

У період 1994-1997 рр. був другим і першим секретарем посольства України у Фінляндії, а також у Норвегії та Данії. З 2000-2001 рр. працював в Консульському управлінні МЗС України, а наступні 2 роки - Генконсулом Посольства України в США. З лютого 2004 року обіймав посаду заступника голови МЗС України.

У зв'язку з роботою в Америці в ЗМІ навіть ходили чутки, що Наливайченко нібито агент ЦРУ.

Служба в СБУ

29 травня 2006 року президент Віктор Ющенко призначив Валентина Олександровича першим заступником голови Служби безпеки України. З грудня 2006 року Наливайченко став в. про. голови Служби безпеки, а з 6 березня 2009 року - очолив спецслужбу.

Наливайченко зробив архіви СБУ відкритими для вільного доступу українців, а також ініціював судовий процес щодо Голодомору.

У березні 2010 року, після обрання президентом Віктора Януковича, був відправлений у відставку. Повторно очолив СБУ вже в лютому 2014 року після втечі Януковича з країни.

18 червня 2015 року Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка звільнила Наливайченка з посади. Причинами називалися провали в боротьбі з корупцією, звучали звинувачення у співпраці з олігархом Дмитром Фірташем.

Політична діяльність

У травні 2010 року Валентин Олександрович створив рух "Оновлення країни". В цей же час вступив у партію "Наша Україна" і зайняв посаду голови політради.

У серпні 2012 року приєднався вже до іншої політсили – "УДАР" Віталія Кличка. Під час виборів у Раду 2012 отримав мандат народного депутата.

З 2015 року пішов в опозицію і став критиком президента Петра Порошенка, очоливши "Антикорупційний рух". Після звільнення з посади голови СБУ заснував партію "Справедливість".

Бізнес

Наливайченко в інтерв'ю ніколи не говорив, що займався бізнесом.

У 2015 році журналісти "Схеми" провели розслідування, в якому з'ясували, що на момент обрання главою СБУ дочка Наливайченко Ольга стала співзасновником "Смайл Холдінг Україна".

Як пишуть журналісти, в 2010 році, після першої відставки з посади голови СБУ, Наливайченко приходить працювати в цю компанію. В 2011 "Смайл Холдінг" перереєстрували на британську "Смайлхолд Лімітед", засновником якої спочатку виступає компанія з Сейшельських островів, а пізніше офшор з острова Беліз.

Саме в цей час, коли екс-глава СБУ працює в "Смайл Холдінг", дочірні компанії цієї фірми виграють мільйонні тендери. Згідно з даними "Вісника держзакупівель", в 2010-2012 було зароблено близько 60 млн гривень на тендерах держкомпаній.

Прес-секретар глави СБУ заявляла, що посаду в "Смайл Холдингу" Наливайченко залишив відразу після обрання нардепом, а сама компанія з ним і його дружиною не пов'язана.

Скандали

У жовтні 2015 року Наливайченко виступив з низкою гучних викриттів проти нинішньої влади.

Одне з найбільш резонансних стосувалося президентської фракції в Раді. Зокрема, Наливайченко звинуватив нардепа від БПП Ігоря Кононенка виведення коштів з України за кордон через офшорні кампанії (Intraco management Ltd).

У червні 2016 року скандал виник після того, як він відправив у Генпрокуратуру матеріали, які, за його словами, вказують на причетність колишнього заступника генпрокурора України Анатолія Даниленка до корупційних схем. Наливайченко звинуватив його в "кришуванні" махінацій компанії "БРСМ-Нафта". Прокуратура на це відповіла порядком Наливайченко.

У вересні 2013 році Генпрокуратура України почала кримінальне провадження щодо Наливайченка за звинуваченням у розголошенні держтаємниці. Тоді нардепи заявили, що Наливайченко нібито виділив співробітникам ЦРУ кабінет в будівлі СБУ і дав можливість ознайомитися з секретними документами.

За твердженням екс-глави СБУ Олександра Якименка, Наливайченко був завербований ЦРУ в роки роботи на дипломатичній службі в США (2001-2003 рр..).

Однак у підсумку, в березні 2014 року, кримінальне провадження проти Наливайченка було закрито за відсутністю складу злочину.

Сім'я

Дружина – Олена Іванівна Наливайченко, дочка Ольга.