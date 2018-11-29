Гриценко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко заявив, що йде в президенти з планом по поверненню Донбасу і Криму

Дата народження: 25 жовтня 1957 року (60 років)

Партія: "Громадянська позиція"

Посада: лідер партії "Громадянська позиція"

Освіта: Київське військове авіаційне інженерне училище

Сім'я: одружений, троє дітей

Гриценко на виборах 2019. Рейтинги

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Гриценко на виборах 2019. Рейтинги

13 листопада 2018 року. Якщо б вибори президента України проводилися у листопаді, то за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка проголосували б 6,2% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і чинний президент Петро Порошенко (6,3%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур шанси у Гриценка неоднозначні: він програє Юлії Тимошенко, але виграє у Порошенко.

Якщо б вибори президента України проводилися у листопаді, то за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка проголосували б 6,2% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,7%), шоумен Володимир Зеленський (7,6%) і чинний президент Петро Порошенко (6,3%). Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур шанси у Гриценка неоднозначні: він програє Юлії Тимошенко, але виграє у Порошенко. 1 листопада 2018 року . За лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка віддали б голоси 7% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,4%) і шоумен Володимир Зеленський (7,6%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур Гриценко перемагає двох головних суперників.

. За лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка віддали б голоси 7% українців. Його випереджають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,4%) і шоумен Володимир Зеленський (7,6%). Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соцдосліджень, Київського міжнародного інституту соціології та групи "Рейтинг". За даними соціологів, при можливому виході у другий тур Гриценко перемагає двох головних суперників. 10 травня 2018 року, перебуваючи у Вінниці, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що йде в президенти з планом по поверненню Донбасу і Криму. За його словами, вже напрацьовано цілий пакет рішень, який, зокрема, передбачає відновлення України в межах лютого 2014 року (з Кримом).

Біографія

Анатолій Степанович Гриценко народився 25 жовтня 1957 року в с. Багачівка (Черкаська область) у родині військового. Батько, Степан Дем'янович, учасник Другої світової, а мати, Ганна Тихонівна, працювала на будівництві.

З дитинства Гриценко пішов по стопах батька і вже після 8 класу вступив до Київського суворовського військового училища. Через два роки закінчив його з золотою медаллю. В училищі отримав спортивний розряд з легкої атлетики і стрільби з автомата.

У 1972 році він вступив у Київське вище військове авіаційне інженерне училище (КВВАІУ) на спеціальність військовий інженер-електрик".

У 1984 році достроково захистив дисертацію і залишився викладати.

У листопаді 1992-го Анатолій Степанович перейшов на роботу в міністерство оборони, а саме в Управління освіти, очоливши аналітичний відділ.

На хвилі "американізації" українських ВСУ у 1992 році Гриценко потрапив на стажування в США. У 1993-му він закінчив курси Інституту іноземних мов Міноборони США, а ще через рік - оперативно-стратегічного факультету Університету Військово-повітряних сил.

Фото: Гриценко на стажуванні в США (grytsenko.com.ua)

Після 27 років служби був звільнений в запас у чині полковника у грудні 1999-го. З тих пір Гриценко зайнявся аналітичною роботою, ставши неззмінним президентом Центру економічних і політичних досліджень ім.О. Разумкова.

Політична діяльність

У 2004 році Гриценко приєднався до інформаційно-аналітичному відділу виборчого штабу Віктора Ющенка. Команда на чолі з Гриценком за 2 дні розробила передвиборчу програму майбутнього президента.

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Після перемоги Ющенка на президентських виборах, Гриценко стає міністром оборони України. Цей пост він займав майже 4 роки при трьох урядах (Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова і Віктора Януковича). Гриценко запам'ятався як перший міністр, який почав оплачувати використання службового транспорту.

Фото: Анатолій Гриценко на посаді міністра оборони (grytsenko.com.ua)

У 2007 році стає нардепом від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" (НУНС) і очолює Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони.

Фото: лідер Блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко та міністр оборони України Анатолій Гриценко під час прес-конференції, 24 вересня 2007 року (УНІАН)

У 2008 році Гриценко створив і очолив власну партію "Громадянська позиція" і вже через два роки вперше брав участь у виборах президента (набрав лише 1,2% голосів).

Брав участь у Революції Гідності. Зокрема, Гриценко виступав за застосування мітингувальниками мисливської вогнепальної зброї в цілях самозахисту.

Після втечі Януковича в Росію і оголошення дострокових виборів, Анатолій Гриценко вирішив балотуватися на пост президента. Однак за підсумками виборів у 2014 році посів лише 4 місце.

Скандали

На посту міністра оборони Гриценка не раз звинувачували у нецільовому використанні коштів ВСУ, а також у неефективній боротьбі з корупцією. У листопаді 2006 року голова Контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв заявив про порушення при будівництві житла для військових та відчуження земельних ділянок. За даними Андрєєва, нецільовим чином були витрачено 6,6 млрд гривень.

У травні 2012 року народний депутат Анатолій Гриценко зламав мікрофон спікера Володимира Литвина під час бійки в Раді. Інцидент стався через мовний законоп

роект, під час виступу одного з авторів документа Вадима Колесніченка.

У березні 2003 року Гриценко одружився вдруге на Юлії Мостовій – журналістці, головному редакторі тижневика "Дзеркало тижня". Вони виховують дочку Ганну.

Також у Гриценка є син Олексій і дочка Світлана від першого шлюбу.

Фото: Анатолій Гриценко з сім'єю (grytsenko.com.ua)