Гриценко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Гриценко заявив, що йде в президенти з планом по поверненню Донбасу і Криму
Дата народження: 25 жовтня 1957 року (60 років)
Партія: "Громадянська позиція"
Посада: лідер партії "Громадянська позиція"
Освіта: Київське військове авіаційне інженерне училище
Сім'я: одружений, троє дітей
Гриценко на виборах 2019. Рейтинги
Анатолій Степанович Гриценко народився 25 жовтня 1957 року в с. Багачівка (Черкаська область) у родині військового. Батько, Степан Дем'янович, учасник Другої світової, а мати, Ганна Тихонівна, працювала на будівництві.
З дитинства Гриценко пішов по стопах батька і вже після 8 класу вступив до Київського суворовського військового училища. Через два роки закінчив його з золотою медаллю. В училищі отримав спортивний розряд з легкої атлетики і стрільби з автомата.
У 1972 році він вступив у Київське вище військове авіаційне інженерне училище (КВВАІУ) на спеціальність військовий інженер-електрик".
У 1984 році достроково захистив дисертацію і залишився викладати.
У листопаді 1992-го Анатолій Степанович перейшов на роботу в міністерство оборони, а саме в Управління освіти, очоливши аналітичний відділ.
На хвилі "американізації" українських ВСУ у 1992 році Гриценко потрапив на стажування в США. У 1993-му він закінчив курси Інституту іноземних мов Міноборони США, а ще через рік - оперативно-стратегічного факультету Університету Військово-повітряних сил.
Фото: Гриценко на стажуванні в США (grytsenko.com.ua)
Після 27 років служби був звільнений в запас у чині полковника у грудні 1999-го. З тих пір Гриценко зайнявся аналітичною роботою, ставши неззмінним президентом Центру економічних і політичних досліджень ім.О. Разумкова.
У 2004 році Гриценко приєднався до інформаційно-аналітичному відділу виборчого штабу Віктора Ющенка. Команда на чолі з Гриценком за 2 дні розробила передвиборчу програму майбутнього президента.
Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)
Після перемоги Ющенка на президентських виборах, Гриценко стає міністром оборони України. Цей пост він займав майже 4 роки при трьох урядах (Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова і Віктора Януковича). Гриценко запам'ятався як перший міністр, який почав оплачувати використання службового транспорту.
Фото: Анатолій Гриценко на посаді міністра оборони (grytsenko.com.ua)
У 2007 році стає нардепом від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" (НУНС) і очолює Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони.
Фото: лідер Блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко та міністр оборони України Анатолій Гриценко під час прес-конференції, 24 вересня 2007 року (УНІАН)
У 2008 році Гриценко створив і очолив власну партію "Громадянська позиція" і вже через два роки вперше брав участь у виборах президента (набрав лише 1,2% голосів).
Брав участь у Революції Гідності. Зокрема, Гриценко виступав за застосування мітингувальниками мисливської вогнепальної зброї в цілях самозахисту.
Після втечі Януковича в Росію і оголошення дострокових виборів, Анатолій Гриценко вирішив балотуватися на пост президента. Однак за підсумками виборів у 2014 році посів лише 4 місце.
На посту міністра оборони Гриценка не раз звинувачували у нецільовому використанні коштів ВСУ, а також у неефективній боротьбі з корупцією. У листопаді 2006 року голова Контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв заявив про порушення при будівництві житла для військових та відчуження земельних ділянок. За даними Андрєєва, нецільовим чином були витрачено 6,6 млрд гривень.
У травні 2012 року народний депутат Анатолій Гриценко зламав мікрофон спікера Володимира Литвина під час бійки в Раді. Інцидент стався через мовний законоп
роект, під час виступу одного з авторів документа Вадима Колесніченка.
У березні 2003 року Гриценко одружився вдруге на Юлії Мостовій – журналістці, головному редакторі тижневика "Дзеркало тижня". Вони виховують дочку Ганну.
Також у Гриценка є син Олексій і дочка Світлана від першого шлюбу.
Фото: Анатолій Гриценко з сім'єю (grytsenko.com.ua)