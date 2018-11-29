Безсмертний: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Роман Безсмертний (прес-служба)

Головними завданнями на посаді президента Безсмертний назвав перегляд Конституції, закону про реінтеграцію Донбасу і функцій уряду

Дата народження: 15 листопада 1965 року (52 роки)

Партія: безпартійний

Посада: політик, дипломат

Освіта: Київський педагогічний інститут

Сім'я: одружений, троє дочок

Безсмертний на виборах 2019. Новини

Біографія

Політична діяльність

Скандали

Сім'я

Безсмертний на виборах 2019. Новини

29 травня 2018 року на спеціально організованій зустрічі з журналістами, політологами та громадськими діячами Безсмертний оголосив про участь у президентських виборах 2019. Головними своїми завданнями він назвав перегляд Конституції, закону про реінтеграції Донбасу і функцій уряду.

Нагадаємо, вибори президента 2019 заплановані в Україні на 31 березня, а передвиборна кампанія офіційно стартує вже в кінці грудня.

Біографія

Роман Петрович Безсмертний народився 15 листопада 1965 року в Київській області (с. Мотижин) в сім'ї землевпорядника та медсестри сільської лікарні.

У 1990 році закінчив факультет історії Київського педінституту (тепер – ім. М. Драгоманова).

Трудовий шлях Роман Петрович починав вчителем історії у сільській школі.

У 1997 році захистив дисертацію і став кандидатом політичних наук.

Політична діяльність

У 1994 році пройшов до Верховної Ради II скликання від округу №220 (Київська область).

Роман Безсмертний - один з авторів головного закону країни - Конституції 1996 року.

Фото: Роман Безсмертний, 1999 год (УНІАН)

Через три роки парламентської роботи звернув на себе увагу Адміністрації президента Леоніда Кучми. П'ять років Безсмертний був у парламенті представником Кучми – до квітня 2002 року, а після приєднався до команди майбутнього президента Віктора Ющенка.

Спершу Безсмертний був заступником виборчого штабу "Нашої України" (2002), а потім став його головою. Під час Помаранчевої революції був комендантом Майдану (листопад-грудень 2004-го).

4 квітня 2007 року був призначений Віктором Ющенком заступником голови Секретаріату президента. На цій посаді перебував два роки під керівництвом Віктора Балоги. У травні 2009-го разом з Балогою покинув цей пост і повернувся до партійної роботи – став керівником виконкому "Нашої України".

З лютого по листопад 2005 року займав посаду віце-прем'єра з питань адміністративно-територіальної реформи спочатку в уряды Юлії Тимошенко, потім в уряді Юрія Єханурова.

Фото: голова ради партії "Наша Україна", віце-прем'єр Роман Безсмертний, член президії ради партії, держсекретар Олександр Зінченко і заступник голови ради партії, секретар РНБО Петро Порошенко під час установчого з'їзду партії "Наша Україна" 5 березня 2005 року ( УНІАН)

24 лютого 2010 року, напередодні інавгурації Януковича, отримав посаду Надзвичайного і Повноважного посла в Білорусі (займав до 3 червня 2011). На цій посаді запам'ятався тим, що не приїхав на інавгурацію президента Білорусі в знак протесту проти розгону опозиції в день виборів.

У 2015 році на запрошення президента Петра Порошенка Безсмертний приєднався до Мінської групи по Донбасу. Беручи участь у переговорах, він наполягав на необхідності припинення вогню і звільнення заручників, виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму.

Проте вже через рік, у квітні 2016-го, оголосив про вихід з контактної групи по Донбасу. Одна з причин – протиріччя з українським президентом.

З березня 2016 по 2017 рік - член Аграрної партії України.

Скандали

Опоненти неодноразово дорікали Безсмертного в роботі на Кучму, зокрема, за часів відомого "касетного скандалу" і справи журналіста Георгія Гонгадзе.

У жовтні 2017 року в ефірі вечірньої програми "Народ проти" на телеканалі ZIK волонтер, керівник Центру підтримки аэроразведки Марія Берлінська виступила з різкою критикою ініціатив Безсмертного в рамках контактної групи з Донбасу.

Її обурили слова Безсмертного про необхідність сідати в Мар'їнці за стіл переговорів з представниками ЛДНР. "Ви захищаєте національні інтереси і говорите про те, що ми сідаємо на 4 році війни з терористами за стіл переговорів і починаємо в Мар'їнці з ними про щось домовлятися...що ви курите?", - гнівно спитала вона.

У відповідь Безсмертний заявив, що лише 46 тисячам з 2,8 млн на Донбасі можна пред'явити пряму провину в тому, що вони воюють проти України.

Перша дружина Романа Безсмертного - Людмила, вчитель історії. Від першого шлюбу у Романа Петровича є дочка Лілія.

Нинішня дружина - Тетяна Мокріді. Спільні діти – доньки-близнючки Єлизавета і Анастасія.

Фото: Роман Безсмертний з родиною (facebook.com/roman.bezsmertnyi)