Россия атаковала украинские ВМС: все подробности

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В результате один член экипажа ВМС Украины получил ранение

В Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер “Бердянск” потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден два военнослужащих были ранены.

22:03 На подмогу к заблокированным суднам ранее выдвинулось три корабля украинских ВМС из Бердянска. По данным ФСБ РФ, на данный момент они возвращаются в порт.

21:51 Юрий Луценко сообщил о том, что СБУ и ГПУ открыли дело в связи с агрессией РФ в Керчинском проливе.

21:49 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус осудил агрессию России против украинских военных кораблей в Керченском проливе. Он заявил, что этот инцидент не может быть квалифицирован иначе, чем акт агрессии и еще одно вопиющее нарушение международного морского права. По его словам, такие действия подрывают безопасность всего региона.

21:45 В связи с действиями России в Азовском море, Союз ветеранов АТО собирается на акцию протеста под посольство РФ в Киеве.

21:43 в ВМС Украины сообщили, что в результате атаки России ранения получили 2 украинских моряка.

21:40 Порошенко связался с руководством ЕС и НАТО. Также он поручил Министерству иностранных дел оперативно поставить в известность глав стран большой семерки и членов Совбеза ООН о действиях РФ в Азовском море.

Также сообщается, что Украина рассматривает действия России как акт агрессии.

21:27 Арсен Аваков в своем Twitter опубликовал видео нападения корабля РФ на украинское судно.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

21:24 В связи с событиями в Азовском море Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет.

21:17 Как сообщает Украинский милитарный портал, Россия захватила три украинских судна. Два бронекатера и рейдовый буксир. Украинские моряки закрылись в судах, в то время, как россияне буксируют их.

Что произошло

Сегодня, 25 ноября, около 4 утра малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Бердянск" вышел на связь с морскими портами Керчь и Кавказ. Он сообщил им о том, что планирует проходить через Керченский пролив по дороге в Мариуполь. Информацию в портах получили, но ничего не ответили.

Позже были зафиксированы переговоры между диспетчером порта Керчь и кораблем Черноморского флота РФ. В частности, передана информация об обнаружении кораблей ВМС Украины. Согласно информации Минобороны, порты Керчь и Кавказ не отвечали на вызовы украинских кораблей, а выходили на контакт только с флотом РФ.

Около 10 утра в министерстве обороны сообщили о том, что со стороны российских пограничных кораблей РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" наблюдаются агрессивные действия. Одно из этих суден протаранило украинский рейдовый буксир, что повредило главный двигатель.

После этого Министерством обороны были зафиксированы два вертолета Ка-52.

Также сообщалось о том, что через Керченский пролив свободно проходили российские суда, в то время как для кораблей ВМС Украины проход был заблокирован.