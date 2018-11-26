Лавров назвал "напряженными" ряд направлений внешней политики РФ

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за "напряженной ситуации"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО, назвал "напряженными" ряд направлений внешней политики РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, после непродолжительного выступления на мероприятии Лавров покинул форум сославшись на "напряженную ситуацию" во внешней политике РФ.

"Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действия российской стороны были захвачены три украинских судна, есть пострадавшие среди украинских моряков.

Из-за действий РФ вчера ночью состоялось заседание военного кабитета, а также Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии президента Украины Петра Порошенко. По результатам заседания было принято решение рассмотреть вопрос введения военного положения в Украине.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 26 ноября, Верховная рада в 16:00 соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос введения военного положения. Как ожидается, на заседание Рады приедет Порошенко.