Кремль назвал инцидент с кораблями ВМС Украины "опасной провокацией"

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков заявил, что инцидент в Керченском проливе требует особого внимания

Российские власти считают инцидент с кораблями Военно-морских сил Украины, который сопровождался их захватом, "очень опасной провокацией". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, инцидент в Керченском проливе требует особого разбирательства. Он также назвал вчерашние события "опасной провокацией".

"Вопрос будет рассматриваться в Совбезе ООН. Речь идет об очень опасной провокации. Конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с ситуацией в Азовском море Министерство иностранных дел России вызвало поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского. Также сообщалось, что поводом для вызова стали "агрессивные и провокационные действия украинской стороны". До этого в России заявили о госпитализации трех украинских военных, которые пострадали при атаке

Сегодня стало известно, что послы стран-членов Европейского союза 26 или 27 ноября обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.