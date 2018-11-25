ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ситуация на Азове: прокуратуры Южного региона и зоны ООС подняты по тревоге

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 21:47
Ситуация на Азове: прокуратуры Южного региона и зоны ООС подняты по тревоге
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Правоохранители расследуют акт ведение агрессивной войны Российской Федерацией

Из-за ситуации на Азовском море военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

По словам Луценко, сейчас правоохранители зарегистрировали и проводятся неотложные следственные действия относительно акта ведения агрессивной войны Российской Федерацией по ст. 437 УК украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Луценко также добавил, что осуществленный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира “Яны Капу” и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии согласно статье 3 Резолюции Генассамблеи ООН: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства.

"В соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, которая сложилась из-за действий России. 

Как сообщало РБК-Украина, Россия захватила три корабля ВМС Украины - захвачены два бронекатера и рейдовый буксир. 

Агрессия России в Азовском море: Порошенко связался с руководством ЕС и НАТО Ситуация в Азовском море: в МВД опубликовали видео атаки РФ на украинское судно
Новости Украины Российская ФедерацияАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь