Ситуация на Азове: прокуратуры Южного региона и зоны ООС подняты по тревоге

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Правоохранители расследуют акт ведение агрессивной войны Российской Федерацией

Из-за ситуации на Азовском море военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

По словам Луценко, сейчас правоохранители зарегистрировали и проводятся неотложные следственные действия относительно акта ведения агрессивной войны Российской Федерацией по ст. 437 УК украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Луценко также добавил, что осуществленный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира “Яны Капу” и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии согласно статье 3 Резолюции Генассамблеи ООН: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства.

"В соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, которая сложилась из-за действий России.

Как сообщало РБК-Украина, Россия захватила три корабля ВМС Украины - захвачены два бронекатера и рейдовый буксир.