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В России заявили о госпитализации трех раненых украинских военных

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 10:59
В России заявили о госпитализации трех раненых украинских военных
Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

Трех украинцев госпитализировали в больницу оккупированной Керчи

Трех украинских военных, которые пострадали при атаке России на корабли Военно-морских сил Украины, госпитализировали в больницу оккупированной Керчи (Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в больнице Керчи находятся трое украинских военных с легкими ранениями. Их состояние оценивается как стабильное.

"Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", - отметили в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате захвата украинских кораблей в Азовском море ранения получили шестеро военнослужащих.

Также ранее стало известно, что захваченные буксир "Яны Капу", бронекатер "Бердянск" и "Никополь" украинских ВМС доставлены в порт Керчи. Кроме того, власти аннексированного Крыма открыли уголовное дело "за незаконное пересечение границы".

Президент Украины Петр Порошенко обратился к России с требованием немедленно освободить корабли, захваченные в Керченском проливе.

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