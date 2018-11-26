В России заявили о госпитализации трех раненых украинских военных

Трех украинцев госпитализировали в больницу оккупированной Керчи
Трех украинских военных, которые пострадали при атаке России на корабли Военно-морских сил Украины, госпитализировали в больницу оккупированной Керчи (Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что в больнице Керчи находятся трое украинских военных с легкими ранениями. Их состояние оценивается как стабильное.
"Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", - отметили в больнице.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате захвата украинских кораблей в Азовском море ранения получили шестеро военнослужащих.
Также ранее стало известно, что захваченные буксир "Яны Капу", бронекатер "Бердянск" и "Никополь" украинских ВМС доставлены в порт Керчи. Кроме того, власти аннексированного Крыма открыли уголовное дело "за незаконное пересечение границы".
Президент Украины Петр Порошенко обратился к России с требованием немедленно освободить корабли, захваченные в Керченском проливе.