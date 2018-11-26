В МИД Швеции призвали Россию прекратить провокации в Керченском проливе

Фото: Маргот Вальстрем (facebook.com/margot.wallstrom)

РФ призывают возобновить движение морского транспорта в соответствии с международным правом

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призвала Россию немедленно прекратить провокации в Азовском море и восстановить там движение морского транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

Вальстрем также призвала обсудить во время заседания Совета безопасности ООН вопрос о том, как избежать дальнейшей эскалации. Заседание запланировано на сегодня.

"Серьезная эскалация Россией в Керченском проливе. Россия должна прекратить свое провокационное поведение и позволить движение морского транспорта в соответствии с международным правом. Приглашаю к обсуждению в СБ ООН вопроса, как избежать дальнейшей эскалации", - написала дипломат.



Ранее РБК-Украина сообщало, что постоянный представитель США при ООН Ники Хейли объявила, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября 2018. Заседание запланировано на 18:00 по киевскому времени в Нью-Йорке.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

Отметим, сегодня на 16:00 запланировано внеочередное заседание Верховной рады, на котором рассмотрят вопрос введения военного положения.

Напомним, РФ атаковала украинские корабли в Азовском море вчера, 25 ноября. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.