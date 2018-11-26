В России назвали имена раненых украинских моряков

Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

В медучреждении находятся Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер

В России назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые в результате атаки РФ сейчас находятся в отделении травматологии больницы в оккупированной Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, в медучреждении находятся Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Отмечается, что их состояние стабильно.

Отметим, в результате захвата украинских кораблей в Азовском море ранения получили шестеро военнослужащих.

Ранее сообщалось, что трех военных, которые пострадали при атаке России на украинские корабли, госпитализировали в больницу оккупированной Керчи.

"Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", - отметили в больнице.

РБК-Украина писало, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выясняет количество захваченных украинских моряков после атаки России на корабли ВМС Украины.