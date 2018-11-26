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Трех раненых украинских моряков прооперировали в Крыму

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 15:58
Трех раненых украинских моряков прооперировали в Крыму
Иллюстративное фото (witter.com Sevas.com)

Состояние прооперированных украинских военных удовлетворительное

Трех украинских военнослужащих, раненных во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины в Facebook.

Украинская разведка сообщает, что состояние здоровья раненых  военнослужащих ВМС удовлетворительное.

"Всего ранены и травмированы шесть украинских военнослужащих. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. Н.И. Пирогова", - говорится в сообщении.

Трех раненых украинских моряков прооперировали в Крыму

Ранее РБК-Украина сообщало, что среди трех раненых украинских моряков - один офицер и два контрактника. У всех ранения в области конечностей (руки и ноги).

Кроме того, стали известны имена раненых украинских моряков. В отделении травматологии керченской больницы находятся Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса) и Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

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