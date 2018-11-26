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Рада рассматривает вопрос введения военного положения

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:39
Рада рассматривает вопрос введения военного положения
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Вопрос введения военного положения рассматривают в закрытом режиме

Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, приступила к рассмотрению в закрытом режиме вопроса введения военного положения в Украине. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В парламенте зарегистрировались 338 парламентариев.

"Внеочередное пленарное заседание объявляю открытым. Но до начала рассмотрения вопроса мной будет объявлен перерыв", - сообщил глава парламента Андрей Парубий.

 

Фото: заседание Рады

Как известно, сегодня Верховная рада проводит внеочередное заседание. Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о введении военного положения в стране.

 

Фото: в заседании Рады участвуют Гройсман и Турчинов

"Призываю нардепов завтра прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВРУ для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения", - сказал Порошенко на заседании СНБО

Рада рассматривает вопрос введения военного положения

Вчера, 25 ноября, в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом, а в результате обстрела шесть военнослужащих были ранены.

В тот же день вечером на заседании СНБО Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. Анонсировалось, что в понедельник, 26 ноября, будет проведено внеочередное заседание парламента, на котором депутаты ВР будут рассматривать это предложение.

Добавим, после захвата украинских кораблей в Азовском море глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал инициировал ограничение въезда некоторым россиянам на территорию страны.

Вооруженные силы Украины, а также личный состав Службы безопасности Украины были приведены в полную боевую готовность.

Верховная рада соберется для решения вопроса военного положения Порошенко анонсировал проведение чрезвычайного заседания ВРУ
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