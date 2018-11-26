Розенко рассказал о ситуации с соцплатежами в случае военного положения

Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Правительство обещает не допустить сбоев в выплатах зарплат и пенсий

В случае введения военного положения все социальные выплаты в государстве будут осуществляться без всяких ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в Facebook.

Он подчеркнул, что все выплаты по зарплатам и пенсиям будут осуществлять своевременно и в полном объеме.

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться своевременно, в полном объеме и без всяких ограничений. Правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат нашим согражданам!", - написал Розенко.

Напомним, Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабле ВМС Украины. Верховная рада соберется на внеочередное заседание 26 ноября, в 16:00, в ходе которого народные депутаты будут рассматривать это предложение.

В 14:30 законопроект о введении военного положения в Украине будет рассмотрен парламентским комитетом по нацбезопасности.

Напомним, РФ атаковала украинские корабли в Азовском море вчера, 25 ноября. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.