Под АПУ и Радой начались акции с призывом ввести военное положение

Фото: акции в Киеве (РБК-Украина)

Националисты требуют ввести военное положение без отмены президентских выборов

В Киеве под Администрацией президента Украины и Верховной радой начались акции с призывом ввести военное положение. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под зданиями АПУ и парламента собралось около полутысячи активистов националистических организаций. Они требуют введения военного положения, однако настаивают на том, чтобы оно не стало причиной отмены президентских выборов 31 марта 2019 года.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто вчера отправил на верную гибель украинских моряков, не дав им права защищать свои жизни всеми возможными способами", - заявили в "Национальном корпусе".

Они также требуют от руководства страны в срочном порядке разорвать договор между Украиной и РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Активисты настаивают на аресте российских активов и так называемых "агентов Кремля".

Фото: акции в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины готово ограничить движение транспорта после введения военного положения.

Также сегодня Нацбанк собрал глав крупнейших банков из-за возможного военного положения.